Гол Панченко вывел "Динамо" вперед в матче с "Анжи"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко забил второй гол команды в матче 6-го тура чемпионата России с "Анжи". На 34-й минуте форвард получил верховую передачу в штрафной соперника, после чего переправил мяч в ворота, перебросив голкипера.

Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"