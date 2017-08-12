20:38 | Футбол — РФПЛ

Гол Панченко вывел "Динамо" вперед в матче с "Анжи"

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Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко забил второй гол команды в матче 6-го тура чемпионата России с "Анжи". На 34-й минуте форвард получил верховую передачу в штрафной соперника, после чего переправил мяч в ворота, перебросив голкипера.

Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Шалманист

Так Держать, Кирилл! Нужно еще парочку положить, чтоб держало напряжение!!!

21:20