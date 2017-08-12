Гол Панченко вывел "Динамо" вперед в матче с "Анжи"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко забил второй гол команды в матче 6-го тура чемпионата России с "Анжи". На 34-й минуте форвард получил верховую передачу в штрафной соперника, после чего переправил мяч в ворота, перебросив голкипера.
Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:2 34' Кирилл Панченко pic.twitter.com/ddiGoqVNES– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
Шалманист
Так Держать, Кирилл! Нужно еще парочку положить, чтоб держало напряжение!!!
21:20