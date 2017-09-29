Гол Орехова принес молодежке "Спартака" победу над "Уралом"

"Спартак" победил "Урал" со счетом 1:0 в матче 12-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Автором единственного гола стал Кирилл Орехов.

После этой победы красно-белые поднялись на 6-е место. В активе команды Дмитрия Гунько 19 очков. У лидирующего "Краснодара" 24 очка и игра в запасе. "Урал" замыкает турнирную таблицу, набрав в 12 играх 5 очков.

Премьер-лига

Молодежные команды

12-й тур

"Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0 (0:0)

Гол: Орехов, 73 (1:0).

Судья: Жолобов (Волжский).

29 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".