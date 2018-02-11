Гол Оланаре помог "Амкару" разгромить "Будучность"

В товарищеском матче "Амкар" нанес разгромное поражение "Будучности" со счетом 3:0 на сборе в турецком Белеке. В составе пермяков отличились полузащитник Саид Эззатоллахи, а также нападающий Алексей Гасилин и Аарон Оланаре.

Напомним, что ЦСКА отпустил нигерийца на просмотр в пермскую команду.

Следующая контрольна игра у "Амкара" состоится 15 февраля против "Алашкерта".

Товарищеские матчи

"Будучность" - "Амкар" - 0:3 (0:1)

Голы: Эззатоллахи, 32 (0:1). Оланаре, 65 (0:2). Гасилин, 77 (0:3).

"Амкар": Нигматуллин (Вамбольт, 46), Занев (Гасилин, 70), Зайцев (Конде, 60), Милькович (Гащенков, 60), Идову (Костюков, 67), Рязанцев (Гол, 46), Сиваков, Комолов (Баланович, 60), Эззатоллахи (Мельников, 60), Оланаре, Гооге (Прокофьев, 46), Шаваев.

11 февраля. Белек. Стадион Calista Luxury Resort Sports Center.