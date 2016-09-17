Гол Обертана принес "Анжи" победу над "Уралом"

"Урал" в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги уступил "Анжи". Единственный мяч на 25-й минуте встречи забил полузащитник Габриэль Обертан, для которого этот гол стал первым за махачкалинскую команду.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:1)

Гол: Обертан, 25.

"Урал": Арапов, Динга (Павленко, 86), Меркулов, Фонтанелло, Серченков (Данцев, 78), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Павлюченко, Чантурия (Конате, 67), Лунгу.

"Анжи": Беленов, Паршивлюк (Тигиев, 89), Ямбере, Лазич, Менса, Мусалов, Георгиевский, Маевский, Гасанов, Бериша (Будковский, 65), Обертан (Иличевич, 75).

Предупреждения: Паршивлюк, 87. Иличевич, 90+1.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Деушев (Москва).

17 сентября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча