Гол Обертана принес "Анжи" победу над "Уралом"

"Урал" в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги уступил "Анжи". Единственный мяч на 25-й минуте встречи забил полузащитник Габриэль Обертан, для которого этот гол стал первым за махачкалинскую команду.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:1)
Гол: Обертан, 25.
"Урал": Арапов, Динга (Павленко, 86), Меркулов, Фонтанелло, Серченков (Данцев, 78), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Павлюченко, Чантурия (Конате, 67), Лунгу.
"Анжи": Беленов, Паршивлюк (Тигиев, 89), Ямбере, Лазич, Менса, Мусалов, Георгиевский, Маевский, Гасанов, Бериша (Будковский, 65), Обертан (Иличевич, 75).
Предупреждения: Паршивлюк, 87. Иличевич, 90+1.
Судьи: ЛАПОЧКИН, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Деушев (Москва).
17 сентября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Алый Дракон
drakorn50, пунктуацию придумали для дураков, да? Пусть умные так догадываются, что ты хотел сказать своей ахинеей, верно?...
19:27
drakorn50
Это страх сидит в нас как мы сможем бросить курить. Я сказал себе поменяю машину на следующий день брошу курить что сработало в голове и уже 2.5 года даже не тянет что касается матча Анжи заслуженно победил хотя для болельщиков получился валидольный.
18:55