16:13 | Футбол — РФПЛ

Гол Миронова принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск" в молодежном первенстве

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В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Спартак" победил "СКА-Хабаровск" (1:0). Единственный гол на счету Леонида Миронова. Отметим что в первом тайме из-за травм были заменены игроки красно-белых Одри Йола Зепатта, Солтмурад Бакаев и Петр Володкин.

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22-й тур

"Спартак" (Москва) – "СКА-Хабаровск" – 1:0 (1:0)

Гол: Миронов, 24.

Судья: Кузнецов (Иваново).

10 марта. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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leos1948

Миронов-единственный адекватный футболист молодёжи. Все остальные ни о чем

17:33

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