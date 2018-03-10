Гол Миронова принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск" в молодежном первенстве

В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Спартак" победил "СКА-Хабаровск" (1:0). Единственный гол на счету Леонида Миронова. Отметим что в первом тайме из-за травм были заменены игроки красно-белых Одри Йола Зепатта, Солтмурад Бакаев и Петр Володкин.

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22-й тур

"Спартак" (Москва) – "СКА-Хабаровск" – 1:0 (1:0)

Гол: Миронов, 24.

Судья: Кузнецов (Иваново).

10 марта. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".