Гол Мбенга принес "Тереку" победу над "Рубином"

В матче 25-го тура чемпионата России "Терек" на выезде одолел "Рубин" – 1:0. Автором единственного гола стал Аблай Мбенг. Безвыигрышная серия казанцев в премьер-лиге достигла уже семи встреч.

"Терек" после этой победы поднялся на шестое место. "Рубин" пока остается 11-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Рубин" (Казань) – "Терек" (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: Мбенг, 44.

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Самбрано, Серхио Санчес, Набиуллин, Жемалетдинов (Ткачук, 78), Сонг (М`Вила, 38), Цакташ, Лестьенн (Рочина, 68), Канунников, Жонатас.

"Терек": Городов, Семенов, Родолфу, Анхель, Плиев, Лебеденко (Иванов, 82), Пирис, Кузяев, Митришев (Торже, 69), Мохаммади, Мбенг (Балай, 79).

Предупреждения: Кузяев, 15. Плиев, 24. Цакташ, 30. Самбрано, 76. М`Вила, 76. Серхио Санчес, 83.

Судьи: ТУРБИН. Чельцов (все Москва), Лунев (Новосибирск).

26 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".

"СЭ" провел трансляцию матча