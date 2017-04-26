Гол Мбенга принес "Тереку" победу над "Рубином"

В матче 25-го тура чемпионата России "Терек" на выезде одолел "Рубин" – 1:0. Автором единственного гола стал Аблай Мбенг. Безвыигрышная серия казанцев в премьер-лиге достигла уже семи встреч.
"Терек" после этой победы поднялся на шестое место. "Рубин" пока остается 11-м.
Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
"Рубин" (Казань) – "Терек" (Грозный) – 0:1 (0:1)
Гол: Мбенг, 44.
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Самбрано, Серхио Санчес, Набиуллин, Жемалетдинов (Ткачук, 78), Сонг (М`Вила, 38), Цакташ, Лестьенн (Рочина, 68), Канунников, Жонатас.
"Терек": Городов, Семенов, Родолфу, Анхель, Плиев, Лебеденко (Иванов, 82), Пирис, Кузяев, Митришев (Торже, 69), Мохаммади, Мбенг (Балай, 79).
Предупреждения: Кузяев, 15. Плиев, 24. Цакташ, 30. Самбрано, 76. М`Вила, 76. Серхио Санчес, 83.
Судьи: ТУРБИН. Чельцов (все Москва), Лунев (Новосибирск).
26 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #РубинТерек 0:1 44' Аблае Мбенг pic.twitter.com/OnVaOFzPeI– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 апреля 2017 г.
Singbеrt7
Помнится аналогичная ситуация была, когда Романцев тренировал ДМ. Накупил ему Федорычев игроков португальским и все думали, ну всё...теперь всех будем под орех разделывать! Тренер, мол, супер, игроки тоже классные и чемпионство никуда не денется, а возможно и кубки УЕФА будем брать. В итоге ничего не выиграли, а ОИР покинул ДМ. Неужели руководство Рубина этот эксперимент не помнит? Ну ладно, Метшин попсовый чел, но есть же футбольные люди, такие как Кузнецов, Фахриев и т.д. Неужели все они не держали в голове такой вариант развития событий?! У Грасия в Европе уверен получилось бы, но это Россия. И второе , если у ОИРа не получилось с классными игроками (не только по российским меркам), то почему у Грасии должно получиться со шлаком?!
22:12
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21:56
Fajyz
В стыки возможно попадем. Руководство Рубина настоящие идиоты. Менять всю команду и ждать побед? Кретины. Команда под психологическим грузом. Столько игр без побед.
21:49
nikvp
Сумеет ли Рубин забить гол до конца чемпионата?
21:41
shuralev
На такой футбол даже бесплатно ходить не зачем=(((
21:39