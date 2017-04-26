21:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Мбенга принес "Тереку" победу над "Рубином"

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В матче 25-го тура чемпионата России "Терек" на выезде одолел "Рубин" – 1:0. Автором единственного гола стал Аблай Мбенг. Безвыигрышная серия казанцев в премьер-лиге достигла уже семи встреч.

"Терек" после этой победы поднялся на шестое место. "Рубин" пока остается 11-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Рубин" (Казань) – "Терек" (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: Мбенг, 44.

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Самбрано, Серхио Санчес, Набиуллин, Жемалетдинов (Ткачук, 78), Сонг (М`Вила, 38), Цакташ, Лестьенн (Рочина, 68), Канунников, Жонатас.

"Терек": Городов, Семенов, Родолфу, Анхель, Плиев, Лебеденко (Иванов, 82), Пирис, Кузяев, Митришев (Торже, 69), Мохаммади, Мбенг (Балай, 79).

Предупреждения: Кузяев, 15. Плиев, 24. Цакташ, 30. Самбрано, 76. М`Вила, 76. Серхио Санчес, 83.

Судьи: ТУРБИН. Чельцов (все Москва), Лунев (Новосибирск).

26 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".

"СЭ" провел трансляцию матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Singbеrt7

Помнится аналогичная ситуация была, когда Романцев тренировал ДМ. Накупил ему Федорычев игроков португальским и все думали, ну всё...теперь всех будем под орех разделывать! Тренер, мол, супер, игроки тоже классные и чемпионство никуда не денется, а возможно и кубки УЕФА будем брать. В итоге ничего не выиграли, а ОИР покинул ДМ. Неужели руководство Рубина этот эксперимент не помнит? Ну ладно, Метшин попсовый чел, но есть же футбольные люди, такие как Кузнецов, Фахриев и т.д. Неужели все они не держали в голове такой вариант развития событий?! У Грасия в Европе уверен получилось бы, но это Россия. И второе , если у ОИРа не получилось с классными игроками (не только по российским меркам), то почему у Грасии должно получиться со шлаком?!

22:12

xoz36

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21:56

Fajyz

В стыки возможно попадем. Руководство Рубина настоящие идиоты. Менять всю команду и ждать побед? Кретины. Команда под психологическим грузом. Столько игр без побед.

21:49

nikvp

Сумеет ли Рубин забить гол до конца чемпионата?

21:41

shuralev

На такой футбол даже бесплатно ходить не зачем=(((

21:39