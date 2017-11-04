Гол Мбенга принес "Ахмату" победу над "Ростовом" в первой игре после отставки Кононова

В матче 16-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле одолел "Ростов" – 1:0. Автором единственного гола стал форвард хозяев Аблай Мбенг. Отметим, что это была первая для грозненцев игра после отставки Олега Кононова с поста главного тренера команды.

"Ахмат" прервал серию из четырех матчей без побед в премьер-лиге и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Ростов" не выигрывал в чемпионате с августа и идет на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: Мбенг, 50.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Плиев, Роши (Родолфу, 85), Исмаэл, Швец, Лео Жаба (Митришев, 78), Мбенг (Садаев, 73).

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Ионов (Киреев, 80), Гацкан, Маер, Зуев (Думбья, 54), Бухаров (Шомуродов, 70).

Предупреждения: Исмаэл, 41. Уциев, 59. Роши, 85. Гацкан, 90+2. Устинов, 90+3.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).

4 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".