20:52 | Футбол — РФПЛ

Гол Мбенга принес "Ахмату" победу над "Ростовом" в первой игре после отставки Кононова

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В матче 16-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле одолел "Ростов" – 1:0. Автором единственного гола стал форвард хозяев Аблай Мбенг. Отметим, что это была первая для грозненцев игра после отставки Олега Кононова с поста главного тренера команды.

"Ахмат" прервал серию из четырех матчей без побед в премьер-лиге и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Ростов" не выигрывал в чемпионате с августа и идет на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: Мбенг, 50.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Плиев, Роши (Родолфу, 85), Исмаэл, Швец, Лео Жаба (Митришев, 78), Мбенг (Садаев, 73).

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Ионов (Киреев, 80), Гацкан, Маер, Зуев (Думбья, 54), Бухаров (Шомуродов, 70).

Предупреждения: Исмаэл, 41. Уциев, 59. Роши, 85. Гацкан, 90+2. Устинов, 90+3.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).

4 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Ахмат - Ростов

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Thomas_Boy_

diskmen _________ Ну общий смысл: пусть вечера будут светлыми, я все еще надеюсь и верю в удачу.

21:08

Chibisov

Где этот челдон вопреки с его опусами и нытьём?Небось самогонки хряпнул,раком закусил и пошёл на левбердон лузгая семками топиться с горя)

21:08

RSDsouth

Кучку vs Калач : соколы Лукашенко делят ФК Ростов . Хочет Батька билеты на ЧМ по цене для Россин

21:07

Askido

Мда, кучук как тренер мне был симпатичен вовремя его тренерства над локо, что то совсем сдалась команда, жаль такой футбольный город и многочисленное количество болельщиков...

21:06

RSDsouth

Пусть руководство расскажет сколько мы ещё должны Грозному за серебрёные 2:0 ?

21:04

diskmen

Thomas_Boy_ Хулийла сирла суйренаш!!! Диканнах дог ца дуьллу ас!!!!! Переведи пожайлуста.

21:04

RSDsouth

RND Да в клубе проблемы внутри : Калач бастует , Могилевец и ко с ними ... Давай на Амкар не пойдём , смотреть на это унылое овно сил уже нет..

21:02

Thomas_Boy_

Хьо елий, со велий, "Ахмат"!!!

21:02

RSDsouth

podnimitemneveki : да , уже смешно когда игрок Терека бьет по опорной а аут в пользу Ахмат ))) БУДОГОССКИЙ , респект !

20:59

RND

RSDsouth В день 100 летия революции Калач и Ко сместили КУЧУКА !! Всю Власть Кириченко !!! __________________ Ага. На поле. Или Кучук Миху продал бомжам ??

20:58

Thomas_Boy_

Хулийла сирла суйренаш!!! Диканнах дог ца дуьллу ас!!!!! "Ахмат" - чемпион!!! Алллаааааааааа "Ахмат"!!!!!! Победа Горных Орлов!!!! Вопреки Вопреке!!!

20:57

RSDsouth

В день 100 летия революции Калач и Ко сместили КУЧУКА !! Всю Власть Кириченко !!!

20:57

podnimitemneveki

Зачем в Грозном на поле выпускают судью он все равно там не чего не видит даже если это не заметить не возможно

20:56

coxo

кучуку 1 лига милее

20:55