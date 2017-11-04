Гол Мбенга принес "Ахмату" победу над "Ростовом" в первой игре после отставки Кононова

В матче 16-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле одолел "Ростов" – 1:0. Автором единственного гола стал форвард хозяев Аблай Мбенг. Отметим, что это была первая для грозненцев игра после отставки Олега Кононова с поста главного тренера команды.
"Ахмат" прервал серию из четырех матчей без побед в премьер-лиге и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Ростов" не выигрывал в чемпионате с августа и идет на 11-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)
Гол: Мбенг, 50.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Плиев, Роши (Родолфу, 85), Исмаэл, Швец, Лео Жаба (Митришев, 78), Мбенг (Садаев, 73).
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Ионов (Киреев, 80), Гацкан, Маер, Зуев (Думбья, 54), Бухаров (Шомуродов, 70).
Предупреждения: Исмаэл, 41. Уциев, 59. Роши, 85. Гацкан, 90+2. Устинов, 90+3.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).
4 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Thomas_Boy_
diskmen _________ Ну общий смысл: пусть вечера будут светлыми, я все еще надеюсь и верю в удачу.
21:08
Chibisov
Где этот челдон вопреки с его опусами и нытьём?Небось самогонки хряпнул,раком закусил и пошёл на левбердон лузгая семками топиться с горя)
21:08
RSDsouth
Кучку vs Калач : соколы Лукашенко делят ФК Ростов . Хочет Батька билеты на ЧМ по цене для Россин
21:07
Askido
Мда, кучук как тренер мне был симпатичен вовремя его тренерства над локо, что то совсем сдалась команда, жаль такой футбольный город и многочисленное количество болельщиков...
21:06
RSDsouth
Пусть руководство расскажет сколько мы ещё должны Грозному за серебрёные 2:0 ?
21:04
diskmen
Thomas_Boy_ Хулийла сирла суйренаш!!! Диканнах дог ца дуьллу ас!!!!! Переведи пожайлуста.
21:04
RSDsouth
RND Да в клубе проблемы внутри : Калач бастует , Могилевец и ко с ними ... Давай на Амкар не пойдём , смотреть на это унылое овно сил уже нет..
21:02
Thomas_Boy_
Хьо елий, со велий, "Ахмат"!!!
21:02
RSDsouth
podnimitemneveki : да , уже смешно когда игрок Терека бьет по опорной а аут в пользу Ахмат ))) БУДОГОССКИЙ , респект !
20:59
RND
RSDsouth В день 100 летия революции Калач и Ко сместили КУЧУКА !! Всю Власть Кириченко !!! __________________ Ага. На поле. Или Кучук Миху продал бомжам ??
20:58
Thomas_Boy_
Хулийла сирла суйренаш!!! Диканнах дог ца дуьллу ас!!!!! "Ахмат" - чемпион!!! Алллаааааааааа "Ахмат"!!!!!! Победа Горных Орлов!!!! Вопреки Вопреке!!!
20:57
RSDsouth
В день 100 летия революции Калач и Ко сместили КУЧУКА !! Всю Власть Кириченко !!!
20:57
podnimitemneveki
Зачем в Грозном на поле выпускают судью он все равно там не чего не видит даже если это не заметить не возможно
20:56
coxo
кучуку 1 лига милее
20:55