Гол Мамаева принес "Краснодару" волевую победу над "Уралом"

"Урал" на домашнем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Екатеринбуржцы открыли счет в игре на 6-й минуте. Навес Дениса Кулакова замкнул Эрик Бикфалви. Виктор Классон с передачи Федора Смолова сравнял счет на 48-й минуте. Принес победу "Краснодару" вышедший на замену Павел Мамаев. На 89-й минуте он закмнул подачу Кристиана Рамиреса.

У "быков" три очка в двух матчах, "Урал" потерпел два поражения в двух стартовых играх РПЛ.

"СЭ" вел текстовую онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Краснодар".

Российская премьер-лига-2018/19

2-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар" (Краснодар) - 1:2 (1:0)

Голы: Бикфалви, 6 (1:0). Классон, 48 (1:1). Мамаев, 89 (1:2).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Емельянов, Бавин (Бумаль, 60), Бикфалви (Егорычев, 75), Эль-Кабир, Ильин (Юсупов, 90).

"Краснодар" (Краснодар): Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Рамирес, Стоцкий (Мамаев, 67), Газинский, Каборе, Перейра (Вандерсон Масиэл, 73), Классон (Куэва, 80), Смолов.

Предупреждения: Каборе, 26. Емельянов, 37. Спаич, 53. Димитров, 81. Рамирес, 86.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

04 августа. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 20326 зрителей.