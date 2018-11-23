Гол Магнуссона принес ЦСКА победу над "Ахматом"

"Ахмат" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России уступил ЦСКА (0:2). Победный гол забил защитник Хердур Магнуссон после подачи углового. В добавленное время отличился Тимур Жамалетдинов, вышедший на замену за минуту до этого.

ЦСКА (26 очков) поднялся на третье место – столько же очков у идущего вторым "Краснодара", лидирует "Зенит" (31 очко). "Ахмат" занимает восьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Ахмат" (Грозный) – ЦСКА – 0:2 (0:0)

Голы: Магнуссон, 57 (0:1). Жамалетдинов, 90+6 (0:2).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Мусалов (Мбенг, 78), Гащенков, Анхель, Плиев, Мохаммади, Раванелли, Думбья, Исмаэл, Иванов, Митришев.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Щенников, Бистрович, Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 90+6), Нисимура (Кучаев, 76).

Предупреждения: Бистрович, 5. Иванов, 35. Магнуссон, 72. Щенников, 86. Исмаэл, 86.

Судьи: Безбородов. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

23 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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