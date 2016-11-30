18:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Лунгу принес победу "Уралу" над "Ростовом"

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"Урал" на своем поле нанес поражение "Ростову" в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол забил Чисамба Лунгу в первом тайме. После забитого мяча футболист продемонстрировал майку, на которой был изображен он и президент клуба Григорий Иванов.

"Урал" прервал серию из семи матчей подряд без поражений, набрал 14 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Эта победа стала для команды первой после возвращения на пост главного тренера Александра Тарханова"Ростов" проиграл впервые за три игры и с 24 баллами остался на шестом месте.

В следующем туре "Урал" примет "Амкар", а "Ростов""Зенит".

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0)

Гол: Лунгу, 38 (1:0).

"Урал": Заболотный, Новиков (Ставпец, 87), Динга, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Фидлер, Павленко, Коробов (Подоксенов, 90+3), Лунгу (Меркулов, 60), Павлюченко.

"Ростов": Медведев, Киреев, Кудряшов, Гранат, Папа Гуйе, Терентьев, Байрамян (Думбья, 72), Препелицэ, Эззатоллахи, Григорьев, Бухаров.

Предупреждения: Препелицэ, 29. Лунгу, 39. Папа Гуйе, 55.

Судьи: ЕСЬКОВ. Чельцов (все Москва), Семенов (Гатчина).

30 ноября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" - "Ростов"

Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #УралРостов 1:0 38' Чисамба Лунгу pic.twitter.com/ZfcfIVn4IX

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (18)
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ak-09

Ростов сдал игру Уралу.Неужели у кого-то есть сомнения? Два года назад,Бездельничев сдал игру с Арсеналом,ЦСКА.Я говорил,что это надо выжигать каленым железом.Отправили бы Арсенал в любительскую лигу,а Бездельничева отстранили бы от тренерства пожизненно и все.Больше таких бы сдачь не было.Нет пожалели.И вот теперь Курбан пошел по стопам Бездельничева. Сволочи.

19:55

Levbereg

passerby 19:19 Просто, хотелось и в этом году заработать, но и "работу" на будущие не потерять... ________________ Это да. Но с одним составом шансов бы не было за двумя зайцами бегать. Еще и Зенит только сегодня согласился перенести матч, когда знал, что Ростов полетел на Урал в таком виде. Будет совсем плохо, если проиграем у ПСВ.

19:33

passerby

Levbereg 19:19 Просто, хотелось и в этом году заработать, но и "работу" на будущие не потерять...

19:26

Levbereg

passerby А пробиться "в Европу" на следующий год, ой как сложно будет - вверху все плотно и без "пассажиров", как бы не просчитались- либо это "проект " только на один год... 19:15 ______________________ Вообще рискнуть может и нужно было сегодня. Ведь за выход на весну Ростов реально может несколько млн. евро получить? Или я ошибаюсь? Но вот был бы Мевля вместо Папы- игра сложиться могла по -иному.

19:19

passerby

А пробиться "в Европу" на следующий год, ой как сложно будет - вверху все плотно и без "пассажиров", как бы не просчитались- либо это "проект " только на один год...

19:15

Levbereg

rotor23 Молодцы,уральцы! Респект! Поставили на место кичливый недоклуП!!!)))))) _____________________________________ Ты в составах разбираешься? В Ростове оставалось только Кириченко на поле выйти- больше некому. Просто зависть роторская? Вас что в Ростове наши фаны отметелили когда то? А уральцев не хотелось видеть в зоне вылета. Там и наши бывшие ростовские игроки есть. И тренер хороший пришел.

19:14

Басист

Levbereg === Да уж, Папа оказался не фонтан. Ну да не беда, из трёх защитников-новичков двое - Мевля и Гранат - оказались классными, очень хороший процент)

19:13

Тони Старк

А голешник то шикарный закатали победителям Баварии!

19:11

Тони Старк

Чисамба начесал Ростову)Смысл было выпускать второй состав?

19:09

rotor23

Молодцы,уральцы! Респект! Поставили на место кичливый недоклуП!!!))))))

19:08

Vedi

Избранность от Бердыева , выигрывать у Баварии и проигрывать Уралу . Помним как в прошлом году всей командой Ростов против аж Мордовии стоял героически в обороне и продул - а ведь на горизонте светило чемпионство . В следующем году в Ростове не будет Еврокубков не будет Курбана , не будет кричалки Мужики , опять будет Ростов с выженым полем и долгами .

19:08

foreverCSKAforever

Asc0002, с Баварии пример взяли?

19:08

Басист

Игра по сути ничейная, дубль бился здорово, но у Лунгу залетел дурак, а Еськов - Криштиану. Двойные судейские стандарты, при которых фолы, за которые Кудряшов и Гацкан сходу получают прямые красные, для соперников Ростова вообще свистятся через раз, не говоря уже о карточках, начинают откровенно напрягать.

19:08

Levbereg

Лунгу забил красивый гол. Но самый лучший игрок матча это представитель нашего Ростова- Папа. Сам болельщик Ростова, но даже я со смешком смотрел на его действия. Это же бывает такое чудо? Его бы лучше как Вернблума под нападающего ставили, чтобы рычал и притоптывал. Просто ужасающее "мастерство" у парня.

19:05

alexway.67

Уральцам надо не радоваться, а переживать. В прошлом чемпионате Мордовия тоже выиграла у Ростова и где она теперь?

19:01

asc0002

foreverCSKAforever какой еще мотивированный соперник? У Ростова резерв играл

19:00

HONESTO

Хороший гол!

18:59

foreverCSKAforever

Мотивированный соперник страшнее Баварии.

18:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ