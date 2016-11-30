Гол Лунгу принес победу "Уралу" над "Ростовом"

"Урал" на своем поле нанес поражение "Ростову" в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол забил Чисамба Лунгу в первом тайме. После забитого мяча футболист продемонстрировал майку, на которой был изображен он и президент клуба Григорий Иванов.
"Урал" прервал серию из семи матчей подряд без поражений, набрал 14 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Эта победа стала для команды первой после возвращения на пост главного тренера Александра Тарханова. "Ростов" проиграл впервые за три игры и с 24 баллами остался на шестом месте.
В следующем туре "Урал" примет "Амкар", а "Ростов" – "Зенит".
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Урал" (Екатеринбург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0)
Гол: Лунгу, 38 (1:0).
"Урал": Заболотный, Новиков (Ставпец, 87), Динга, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Фидлер, Павленко, Коробов (Подоксенов, 90+3), Лунгу (Меркулов, 60), Павлюченко.
"Ростов": Медведев, Киреев, Кудряшов, Гранат, Папа Гуйе, Терентьев, Байрамян (Думбья, 72), Препелицэ, Эззатоллахи, Григорьев, Бухаров.
Предупреждения: Препелицэ, 29. Лунгу, 39. Папа Гуйе, 55.
Судьи: ЕСЬКОВ. Чельцов (все Москва), Семенов (Гатчина).
30 ноября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Трансляция матча "Урал" - "Ростов"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #УралРостов 1:0 38' Чисамба Лунгу pic.twitter.com/ZfcfIVn4IX
– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 30 ноября 2016 г.
ak-09
Ростов сдал игру Уралу.Неужели у кого-то есть сомнения? Два года назад,Бездельничев сдал игру с Арсеналом,ЦСКА.Я говорил,что это надо выжигать каленым железом.Отправили бы Арсенал в любительскую лигу,а Бездельничева отстранили бы от тренерства пожизненно и все.Больше таких бы сдачь не было.Нет пожалели.И вот теперь Курбан пошел по стопам Бездельничева. Сволочи.
19:55
Levbereg
passerby 19:19 Просто, хотелось и в этом году заработать, но и "работу" на будущие не потерять... ________________ Это да. Но с одним составом шансов бы не было за двумя зайцами бегать. Еще и Зенит только сегодня согласился перенести матч, когда знал, что Ростов полетел на Урал в таком виде. Будет совсем плохо, если проиграем у ПСВ.
19:33
passerby
Levbereg 19:19 Просто, хотелось и в этом году заработать, но и "работу" на будущие не потерять...
19:26
Levbereg
passerby А пробиться "в Европу" на следующий год, ой как сложно будет - вверху все плотно и без "пассажиров", как бы не просчитались- либо это "проект " только на один год... 19:15 ______________________ Вообще рискнуть может и нужно было сегодня. Ведь за выход на весну Ростов реально может несколько млн. евро получить? Или я ошибаюсь? Но вот был бы Мевля вместо Папы- игра сложиться могла по -иному.
19:19
passerby
А пробиться "в Европу" на следующий год, ой как сложно будет - вверху все плотно и без "пассажиров", как бы не просчитались- либо это "проект " только на один год...
19:15
Levbereg
rotor23 Молодцы,уральцы! Респект! Поставили на место кичливый недоклуП!!!)))))) _____________________________________ Ты в составах разбираешься? В Ростове оставалось только Кириченко на поле выйти- больше некому. Просто зависть роторская? Вас что в Ростове наши фаны отметелили когда то? А уральцев не хотелось видеть в зоне вылета. Там и наши бывшие ростовские игроки есть. И тренер хороший пришел.
19:14
Басист
Levbereg === Да уж, Папа оказался не фонтан. Ну да не беда, из трёх защитников-новичков двое - Мевля и Гранат - оказались классными, очень хороший процент)
19:13
Тони Старк
А голешник то шикарный закатали победителям Баварии!
19:11
Тони Старк
Чисамба начесал Ростову)Смысл было выпускать второй состав?
19:09
rotor23
Молодцы,уральцы! Респект! Поставили на место кичливый недоклуП!!!))))))
19:08
Vedi
Избранность от Бердыева , выигрывать у Баварии и проигрывать Уралу . Помним как в прошлом году всей командой Ростов против аж Мордовии стоял героически в обороне и продул - а ведь на горизонте светило чемпионство . В следующем году в Ростове не будет Еврокубков не будет Курбана , не будет кричалки Мужики , опять будет Ростов с выженым полем и долгами .
19:08
foreverCSKAforever
Asc0002, с Баварии пример взяли?
19:08
Басист
Игра по сути ничейная, дубль бился здорово, но у Лунгу залетел дурак, а Еськов - Криштиану. Двойные судейские стандарты, при которых фолы, за которые Кудряшов и Гацкан сходу получают прямые красные, для соперников Ростова вообще свистятся через раз, не говоря уже о карточках, начинают откровенно напрягать.
19:08
Levbereg
Лунгу забил красивый гол. Но самый лучший игрок матча это представитель нашего Ростова- Папа. Сам болельщик Ростова, но даже я со смешком смотрел на его действия. Это же бывает такое чудо? Его бы лучше как Вернблума под нападающего ставили, чтобы рычал и притоптывал. Просто ужасающее "мастерство" у парня.
19:05
alexway.67
Уральцам надо не радоваться, а переживать. В прошлом чемпионате Мордовия тоже выиграла у Ростова и где она теперь?
19:01
asc0002
foreverCSKAforever какой еще мотивированный соперник? У Ростова резерв играл
19:00
HONESTO
Хороший гол!
18:59
foreverCSKAforever
Мотивированный соперник страшнее Баварии.
18:58