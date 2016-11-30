Гол Лунгу принес победу "Уралу" над "Ростовом"

"Урал" на своем поле нанес поражение "Ростову" в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол забил Чисамба Лунгу в первом тайме. После забитого мяча футболист продемонстрировал майку, на которой был изображен он и президент клуба Григорий Иванов.

"Урал" прервал серию из семи матчей подряд без поражений, набрал 14 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Эта победа стала для команды первой после возвращения на пост главного тренера Александра Тарханова. "Ростов" проиграл впервые за три игры и с 24 баллами остался на шестом месте.

В следующем туре "Урал" примет "Амкар", а "Ростов" – "Зенит".

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0)

Гол: Лунгу, 38 (1:0).

"Урал": Заболотный, Новиков (Ставпец, 87), Динга, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Фидлер, Павленко, Коробов (Подоксенов, 90+3), Лунгу (Меркулов, 60), Павлюченко.

"Ростов": Медведев, Киреев, Кудряшов, Гранат, Папа Гуйе, Терентьев, Байрамян (Думбья, 72), Препелицэ, Эззатоллахи, Григорьев, Бухаров.

Предупреждения: Препелицэ, 29. Лунгу, 39. Папа Гуйе, 55.

Судьи: ЕСЬКОВ. Чельцов (все Москва), Семенов (Гатчина).

30 ноября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" - "Ростов"

Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #УралРостов 1:0 38' Чисамба Лунгу pic.twitter.com/ZfcfIVn4IX