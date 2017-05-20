Гол - лучший игрок "Амкара" в сезоне-2016/17

Полузащитник "Амкара" Януш Гол назван лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В сезоне-2016/17 он принял участие в 25 матчах и забил 2 мяча. Встреча 27-го тура против ЦСКА стала для него сотой в составе пермяков.

Второе место по версии болельщиков занял капитан команды Петар Занев, а тройку замкнул Дарко Бодул.

В сезоне "Амкару" осталось провести один матч - в рамках 30-го тура чемпионата России подопечные Гаджи Гаджиева встретятся с "Рубином". Игра состоится 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.