Гол Лескано в добавленное время принес "Анжи" ничью в матче с "Рубином"

"Анжи" на своем в поле в матче 21-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Рубином" (1:1). В первом тайме в составе гостей отличился полузащитник Ивелин Попов, которого казанцы арендовали у "Спартака".
Ничью хозяевам принес форвард Хуан Лескано, который вышел на замену на 89-й минуте встречи и забил уже в добавленное время.
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Рубин" (Казань) – 1:1 (0:1)
Голы: Попов, 36 (0:1). Лескано, 90+1 (1:1).
"Анжи": Лория, Данченко (Лескано, 89), Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов, Антон, Тетрашвили (Калмыков, 78), Поку (Бакаев, 43), Маркелов, Будковский.
"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Камболов, Сесар Навас, Гранат, Энаке, Могилевец, Нобоа, Попов (Жемалетдинов, 89), Подберезкин, Азмун (Гекдениз, 73).
Предупреждения: Камболов, 18. Тетрашвили, 33. Могилевец, 38. Кузьмин, 55. Будковский, 64. Нобоа, 77. Самарджич, 80.
Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин (все Москва), Демешко (Химки).
2 марта. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
Арбитр Еськов не удалил игрока "Анжи" //
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baden-baden
Есть нормальное судейство, есть домашнее, а есть судейство гниды еськова, которому оставалось только самому забить в ворота Рубина. Товарищ из штанов выпрыгивал. свистел и тащил дагов.
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