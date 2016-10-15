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Гол Ланцини принес "Вест Хэму" победу над "Кристал Пэлас"

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"Вест Хэм" в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии победил "Кристал Пэлас" – 1:0. Единственный гол встречи забил полузащитник Мануэль Ланцини.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм Юнайтед" – 0:1 (0:1)

Гол: Ланцини, 19.

Нереализованный пенальти: Бентеке (Кристал Пэлас), 45+1 (вратарь)

"Кристал Пэлас": Манданда, Томкинс, Келли (Фрайерс, 46), Уорд, Дилейни, Ледли (Кабай, 46), Макартур (Уикхэм, 70), Таунсенд, Заа, Панчеон, Бентеке.

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Пайет (Фернандес, 78), Нобл, Куяте, Антонио, Обианг, Ланцини (Нордтвейт, 88), Дзадза (Кальери, 86).

Предупреждения: Нобл, 21. Бентеке, 48. Огбонна, 62. Крессуэлл, 74. Адриан, 90+4.

Удаление: Крессуэлл (Вест Хэм Юнайтед), 75.

Судья: Аткинсон.

15 октября. Лондон. Стадион Selhurst Park.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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