Гол Куражова принес молодежке "Краснодара" победу над "Локомотивом"

В матче 14-го тура молодежного первенства чемпионата России "Локомотив" уступил "Краснодару" – 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник Роман Куражов.

Железнодорожники, в активе которых 25 очков, остались на втором месте в турнирной таблице. Благодаря этой победе "быки", набравшие 24 балла, поднялись на четвертую строчку.

Напомним, что сегодня состоится матч между основными командами "Локомотива" и "Краснодара", начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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14-й тур

"Локомотив" – "Краснодар" – 0:1 (0:0)

Гол: Куражов, 68.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

23 октября. Москва. Стадион "Перово".

Турнирная таблица – здесь