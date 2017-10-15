Гол, который прервал серию "Зенита" без поражений. Видео

"Зенит" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" - 0:1. Единственный гол на 73-й минуте забил форвард гостей Эванс Кангва.

Лидер чемпионата не проигрывал в 12 встречах подряд (в 15 – с учетом предыдущего сезона РФПЛ). Для сине-бело-голубых это первое поражение в премьер-лиге под руководством Роберто Манчини.

Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"