Гол, который прервал серию "Зенита" без поражений. Видео

"Зенит" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" - 0:1. Единственный гол на 73-й минуте забил форвард гостей Эванс Кангва.
Лидер чемпионата не проигрывал в 12 встречах подряд (в 15 – с учетом предыдущего сезона РФПЛ). Для сине-бело-голубых это первое поражение в премьер-лиге под руководством Роберто Манчини.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #ЗенитАрсенал 0:1 73' Эванс Кангва pic.twitter.com/hnSMZ2aY8s– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 октября 2017 г.
Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"