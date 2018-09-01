Гол Корниленко принес "Крыльям Советов" победу над "Анжи"

"Крылья Советов" в домашнем матче 6-го тура чемпионата России обыграли "Анжи" со счетом 1:0. На 83-й минуте нападающий Сергей Корниленко головой замкнул подачу с углового защитника Виталия Денисова. Форвард сумел отличиться через 13 минут после выхода на замену.

В составе самарской команды дебютировал вратарь Сергей Рыжиков.

"Крылья Советов" одержали первую домашнюю победу в нынешнем чемпионате России. Самарцы набрали 7 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице. "Анжи" занимает последнее место с тремя баллами.

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Премьер-лига

6-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: Корниленко, 83.

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Самарджич, Денисов, Чочиев (Зотов, 90+3), Башкиров, Антон (Корниленко, 70), Ткачук (Яковлев, 86), Канунников, Соболев.

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гиголаев (Глебов, 90), Ондуа, Чайковский, Кулик, Мохаммад (Маркелов, 59), Понсе (Ахъядов, 87).

Предупреждение: Чичерин, 26.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Калугин, Сафьян (оба - Москва).

1 сентября. Самара. Стадион "Самара Арена".

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