Гол Ионова принес "Ростову" победу над "Арсеналом"

"Арсенал" на своем поле в матче 5-го тура чемпионата России уступил "Ростову" (0:1). Единственный гол с пенальти забил Алексей Ионов.

Команда Валерия Карпина одержала четвертую победу и с 12 очками поднялась на второе место в премьер-лиге. Хозяева занимают 12-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: Ионов, 65 - с пенальти.

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 75), Беляев, Денисов, Альварес, Ткачев, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Чаушич, Бакаев (Лесовой, 72), Джорджевич.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Скопинцев, Гулиев, Гацкан, Салетрос (Юсупов, 77), Сигурдарсон (Шомуродов, 66), Ионов (Зуев, 87).

Предупреждения: Зуев, 88. Шомуродов, 90+4.

Судьи: ЛЕВНИКОВ, Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

24 августа. Тула. Стадион "Арсенал".

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