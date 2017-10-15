Гол Игбуна принес "Уфе" победу над "Локомотивом"

"Уфа" дома победила "Локомотив" со счетом 1:0 в матче 13-го тура чемпионата России. Единственный гол на 76-й минуте забил Силвестр Игбун.

Уфимцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Железнодорожники остались на второй строчке с 26-ю баллами. Отметим, что это поражение стало первым для "Локомотива" на выезде в этом сезоне.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Уфа" - "Локомотив" (Москва) - 1:0 (0:0)

Гол: Игбун, 76.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян, Никитин, Аликин, Йокич, Ванек (Засеев, 84), Пауревич, Стоцкий (Кротов, 90+3), Сысуев (Салатич, 84), Игбун.

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, В.Денисов, Фернандеш, Тарасов, И.Денисов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Корян, 84), Эдер.

Предупреждения: Игбун, 72. Тумасян, 75. В.Денисов, 78.

Судьи: СУХОЙ. Богач (все Люберцы), Петросян (Бронницы).

15 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник". 6123 зрителя.