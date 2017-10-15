Гол Игбуна принес "Уфе" победу над "Локомотивом"

"Уфа" дома победила "Локомотив" со счетом 1:0 в матче 13-го тура чемпионата России. Единственный гол на 76-й минуте забил Силвестр Игбун.
Уфимцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Железнодорожники остались на второй строчке с 26-ю баллами. Отметим, что это поражение стало первым для "Локомотива" на выезде в этом сезоне.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Уфа" - "Локомотив" (Москва) - 1:0 (0:0)
Гол: Игбун, 76.
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян, Никитин, Аликин, Йокич, Ванек (Засеев, 84), Пауревич, Стоцкий (Кротов, 90+3), Сысуев (Салатич, 84), Игбун.
"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, В.Денисов, Фернандеш, Тарасов, И.Денисов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Корян, 84), Эдер.
Предупреждения: Игбун, 72. Тумасян, 75. В.Денисов, 78.
Судьи: СУХОЙ. Богач (все Люберцы), Петросян (Бронницы).
15 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник". 6123 зрителя.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #УфаЛоко 1:0 76' Сильвестр Игбун pic.twitter.com/SB8DV46X1y– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 октября 2017 г.
Трансляция матча "Уфа" - "Локомотив" //
Турнирная таблица РФПЛ - здесь
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-ufa-lokomotiv-262600/
fair
fair...Я сказал что сейчас на данный момент Палыч второй тренер российский после Бердыев, понимаешь сейчас!!============================это по распилу бюджета или по договорнякам? по количеству выпитых стаканов)))
16:59
Bibigon2000
fair...Я сказал что сейчас на данный момент Палыч второй тренер российский после Бердыев, понимаешь сейчас!!============================это по распилу бюджета или по договорнякам?
16:58
fair
Митяй Антибомж Лохо и в Африке Лохо ))///////////////////////Так же как и бомжи и в Африке бомжи, мясо оно и в Африке только тухлое мясо
16:56
msdan
Millwall82 fair, не знал что Семин с Бердыем выигрывали серию А и АПЛ. Молодцы то какие. Выиграть АПЛ, когда мю и челси были в кризисе и имея при этом лучший состав очень тяжело. И то чуть не обосрались в последнем туре это сильно. Про Италию вообще не говорю ничего имея опять же лучший состав Выиграли италию, вернулся Юве он же опять обосрался. Топовый тренер.
16:52
Митяй Антибомж
Лохо и в Африке Лохо ))
16:50
fair
fair, штааа? А откуда тогда взялся одноногий Абилардо за 25 млн? или Рондон из Малаги, Карадениз, Мвилла и многие другие. При 2 чемпионствах Рубина бюджет у него (Рубина) был не меньше бюджета Зенита.//////////////////////////до зенита не дотягивал все равно, но от сити в разы отставал, тупо сравнивать бюджет любого российского клуба с бюдлжетом Ман Сити или интера времен Манчини и Моуриньо там разница просто в разы, не тупи а если не знаешь не говори
16:42
Millwall82
fair, штааа? А откуда тогда взялся одноногий Абилардо за 25 млн? или Рондон из Малаги, Карадениз, Мвилла и многие другие. При 2 чемпионствах Рубина бюджет у него (Рубина) был не меньше бюджета Зенита.
16:37
fair
fair, так и Газаева в Киеве хвалили, он давал результат. При нем появился Ярмоленко например, Хачириди, Степаненко и многие другие. ///////////////////////////////Ты вообще понимаешь о чем я говорил???? ты как моллюск одноклеточный)) Я сказал что сейчас на данный момент Палыч второй тренер российский после Бердыева, понимаешь сейчас!! сейчас же нет Романцева и Газзаева о чем ты несешь?? Бескоа еще вспомни
16:37
Mad Butcher
Великолепно прибили выскочек
16:36
Millwall82
И такой вопрос, если у нас такая хорошая тренерская школа, то почему зовут этих господ максимум в Украину, ну или как Слуцкого............Абрамович еще и доплачивает Халлу за него.
16:35
Millwall82
fair, так и Газаева в Киеве хвалили, он давал результат. При нем появился Ярмоленко например, Хачириди, Степаненко и многие другие.
16:32
Millwall82
fair, и куда дальше попадал Бердыев обыгрывая Баварию и Барсу? Правильно только в кубок УЕФА.
16:31
fair
Millwall82 fair, Романцев. Газаев, Слуцкий.///////////// а где сейчас Газзаев, к Случкому меньше вопросов, Но Романцев Карл, не смеши он на пенсии пьет уже лет 15, а палыч трудиться и не только Локомотиву результат давал, но если вспомнишь Динамо киев и мордовия остались им тоже довольны, во ты с Романцевым рассмешил))
16:31
Millwall82
Ну и касательно Семина и Берыева. Во всех их командах нужно время для строительства команды. Кто им их столько даст? Сколько Семин строил чемпионский Локомотив, и сколько Бердыев строил чемпионский Рубин.
16:30
fair
Millwall82 . fair, не знал что Семин с Бердыем выигрывали серию А и АПЛ. Молодцы то какие./////////////////////////////////// И да, а скажи мне что Манчини выиграл в европе даже сравнив его с Бердыевым, обыгрывал Барселону или Баварию, Манчини вечно сливал в европе, поэтому его и выперли из Интера несмотря на два скудетто, из Сити его так же поперли из за неудач в лиге чемпионов, вот и весь ваш Манчини в европе не смог ведущие клубыиз группы вывести
16:28
Millwall82
fair, Романцев. Газаев, Слуцкий..
16:26
fair
Millwall82 fair, не знал что Семин с Бердыем выигрывали серию А и АПЛ. Молодцы то какие. . . . . А кто у нас выигрывал серию А и АПЛ кроме Манчини??? А про Манчини я ничего и не говорил. А кто у нас выигрывал чемптонат России два раза, неоднократно брал серебро и кубок, и тренеровал сборную??
16:23
Баск
Локомотив в лучшем случае только на ничью наиграл. Но в Уфе и другие лидеры очки потеряли. Так что на Шпалыча косить не стоит. И во время гола не центральные защитники, а Виталий Денисов пошел чайку попить.
16:22
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Голллл Игбуна- Локо хана! Факт.
16:19
resifi
Однако! Оказывается в прошлом туре мы не так уж плохо с Уфой сыграли!
16:17
enTe
вот как надо побеждать: 1 нападающий бегает впереди, остальные стоят в своей штрафной. После таких матчей цена на трансляции нашего чемпионата поднимется в разы, обожаю смотреть как пытаются взломать двухъярусный автобус!
16:16
реал курит,свиньи рулят
fair--а над палычем не смейтесь это второй тренер в стране уровня Бердыева.......ну да,я аж пивом поперхнулся))))))))
16:16
Azm
Сёмин сейчас что-нибудь решает? Похоже, превратили в куклу.
16:14
Al Rains
fair 3-ий судя по всему Гаджиев...он ещё с Лобановским работал)...
16:13
Millwall82
fair, не знал что Семин с Бердыем выигрывали серию А и АПЛ. Молодцы то какие.
16:13
Ivenhoe
Судьи были из Люберец, Палыч! Луческу, сказал бы: "Люберецкие не любят московских, а их судить присылают")))
16:10
sv55
а Рыбус был прав - один мяч все решил... только в его ворота при полном попустительстве защиты локо... вот так держать))))
16:10
вояка
в сравнении с минувшими играми этот матч был уж очень блёклым и скорее должна была бы случиться ничья, но ... когда уфа забивала оба ЦЗ локо видимо не совсем вовремя отлучиличь кофейка попить или что-то в этом духе.
16:10
fair
в следующем туре локо обыграет краснодар, тем самым отправит Шалимова в отставку, затем бомжей еще дернет, а над палычем не смейтесь это второй тренер в стране уровня Бердыева остальные ваши карреры уровнем ниже
16:09
Al Rains
Millwall82 Это, видимо, за прошлый тур откат))
16:09