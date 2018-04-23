Гол и пас Дзюбы сэкономили ему 10 миллионов рублей?

По информации "СЭ", удачная игра форварда "Арсенала" Артема Дзюбы (гол и результативная передача) в матче против "Зенита" (3:3) повлияло на то, кто заплатит питерцам сумму в размере 120 тысяч евро (около 10 миллионов рублей) за выход футболиста на поле.
Между нападающим и тульским клубом была достигнута договоренность, что "Арсенал" возьмет на себя расходы по выплате транша "Зениту", если Дзюба отметится результативными действиями в игре против подопечных Роберто Манчини. Если бы форвард отыграл встречу неэффективно, ему пришлось бы выплачивать вышеуказанную сумму из своего кармана.
При этом у "Арсенала" по условиям соглашения с "Зенитом" есть две недели для того, чтобы перевести транш. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
СашаРичагин
Дохлую крысу переведите им.
17:26
Семь ветров
Вот это фирменное от Артемки, а то - помог детям, мужик, совершил поступок...)) За копейку удавится))
16:01
HAZELSAMARA
Хороший стимул. Конечно, в каждой игре Дзюба не сможет так играть, но вот если ему ставить условием результативное действие как минимум раз за две игры и при отсутствии оного удерживать с него по 120 000 Евро за каждую пару "нулевых" игр ...
15:58
shpasic
а, так вот отчего он так жилы рвал))
14:53