Гол и пас Дзюбы сэкономили ему 10 миллионов рублей?

По информации "СЭ", удачная игра форварда "Арсенала" Артема Дзюбы (гол и результативная передача) в матче против "Зенита" (3:3) повлияло на то, кто заплатит питерцам сумму в размере 120 тысяч евро (около 10 миллионов рублей) за выход футболиста на поле.

Между нападающим и тульским клубом была достигнута договоренность, что "Арсенал" возьмет на себя расходы по выплате транша "Зениту", если Дзюба отметится результативными действиями в игре против подопечных Роберто Манчини. Если бы форвард отыграл встречу неэффективно, ему пришлось бы выплачивать вышеуказанную сумму из своего кармана.

При этом у "Арсенала" по условиям соглашения с "Зенитом" есть две недели для того, чтобы перевести транш. (Виталий АЙРАПЕТОВ)