14:49 | Футбол — РФПЛ

Гол и пас Дзюбы сэкономили ему 10 миллионов рублей?

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По информации "СЭ", удачная игра форварда "Арсенала" Артема Дзюбы (гол и результативная передача) в матче против "Зенита" (3:3) повлияло на то, кто заплатит питерцам сумму в размере 120 тысяч евро (около 10 миллионов рублей) за выход футболиста на поле.

Между нападающим и тульским клубом была достигнута договоренность, что "Арсенал" возьмет на себя расходы по выплате транша "Зениту", если Дзюба отметится результативными действиями в игре против подопечных Роберто Манчини. Если бы форвард отыграл встречу неэффективно, ему пришлось бы выплачивать вышеуказанную сумму из своего кармана.

При этом у "Арсенала" по условиям соглашения с "Зенитом" есть две недели для того, чтобы перевести транш. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Арсенал Т - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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СашаРичагин

Дохлую крысу переведите им.

17:26

Семь ветров

Вот это фирменное от Артемки, а то - помог детям, мужик, совершил поступок...)) За копейку удавится))

16:01

HAZELSAMARA

Хороший стимул. Конечно, в каждой игре Дзюба не сможет так играть, но вот если ему ставить условием результативное действие как минимум раз за две игры и при отсутствии оного удерживать с него по 120 000 Евро за каждую пару "нулевых" игр ...

15:58

shpasic

а, так вот отчего он так жилы рвал))

14:53

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