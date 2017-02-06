Гол и две передачи Классона помогли "Краснодару" обыграть "Сувон Блювингз"

"Краснодар" уверенно обыграл корейский "Сувон Блювингз" (3:0) в товарищеском матче, который проходит в рамках тренировочного сбора российского клуба. В составе победителей по голу забили Виктор Классон, Федор Смолов и Вячеслав Подберезкин. Отметим, что шведский полузащитник Классон также отметился двумя голевыми передачами.

Товарищеский матч

"Сувон Блювингз" (Корея) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 0:3 (0:3)

Голы: Классон, 13 (0:1). Смолов, 24 (0:2). Подберезкин, 36 (0:3).

"Краснодар": Синицын, Калешин, Шишкин, Мартынович, Налду, Рамирес, Газинский, Подберезкин (Перейра, 67), Классон, Смолов, Вандерсон.

Предупреждение: Калешин, 63.

Судья: Фернандес.

6 февраля. Марбелья. Стадион Municipal de Marbella.