Гол Ходунова принес Ростову ничью в матче молодежного первенства с "Арсеналом"

В матче молодежного первенства чемпионата России "Ростов" и "Арсенал" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 2:2. Первый тайм закончился со счетом 1:1, но на 54-й минуте игры нападающий "канониров" Джамшед Максумов вывел свою команду вперед. Окончательный счет встречи установил полузащитник ростовчан Роман Ходунов.

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13-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Арсенал" (Тула) - 2:2 (1:1)

Голы: Кондрюков, 3 (1:0). Изотов, 9 (1:1). Максумов, 54 (1:2). Ходунов, 65 (2:2).

Судья: Веселов (Москва).

6 ноября. Батайск. Стадион "Локомотив".