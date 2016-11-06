14:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Ходунова принес Ростову ничью в матче молодежного первенства с "Арсеналом"

0
0
0

В матче молодежного первенства чемпионата России "Ростов" и "Арсенал" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 2:2. Первый тайм закончился со счетом 1:1, но на 54-й минуте игры нападающий "канониров" Джамшед Максумов вывел свою команду вперед. Окончательный счет встречи установил полузащитник ростовчан Роман Ходунов.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

13-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Арсенал" (Тула) - 2:2 (1:1)

Голы: Кондрюков, 3 (1:0). Изотов, 9 (1:1). Максумов, 54 (1:2). Ходунов, 65 (2:2).

Судья: Веселов (Москва).

6 ноября. Батайск. Стадион "Локомотив".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ