Гол Глушакова на 90-й минуте принес "Спартаку" победу над "Арсеналом"

В матче 19-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле уступил "Спартаку" – 0:1. Единственный гол на 90-й минуте забил капитан гостей Денис Глушаков.

После этого успеха красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице, но в ближайшее время их может обойти "Зенит". Туляки занимают девятую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Глушаков, 90.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Ткачев, Бурчану (Расич, 90+5), Чаушич, Горбатенко, Кангва (Александров, 78), Джорджевич.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Попов, 75), Глушаков, Пашалич, Самедов (Бакаев, 90+7), Педро Роша (Зобнин, 62), Луиз Адриану.

Предупреждения: Григалава, 18. Кутепов, 40. Джорджевич, 68. Глушаков, 80.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

1 декабря. Тула. Стадион "Арсенал".