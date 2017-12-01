21:26 | Футбол — РФПЛ

Гол Глушакова на 90-й минуте принес "Спартаку" победу над "Арсеналом"

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В матче 19-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле уступил "Спартаку" – 0:1. Единственный гол на 90-й минуте забил капитан гостей Денис Глушаков.

После этого успеха красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице, но в ближайшее время их может обойти "Зенит". Туляки занимают девятую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Глушаков, 90.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Ткачев, Бурчану (Расич, 90+5), Чаушич, Горбатенко, Кангва (Александров, 78), Джорджевич.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Попов, 75), Глушаков, Пашалич, Самедов (Бакаев, 90+7), Педро Роша (Зобнин, 62), Луиз Адриану.

Предупреждения: Григалава, 18. Кутепов, 40. Джорджевич, 68. Глушаков, 80.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

1 декабря. Тула. Стадион "Арсенал".

Арсенал Т - Спартак М

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (74)
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kana39

1. Это не футбол. 2. Петарды в ж. недоболельщикам и к стадиону ни на шаг. Власти могут - не хотят. 3. Глушаков - похороны. 4. Ливерпуль и ЦСКА - ДОГОВОРНЯК!!!

21:47

Новоуепинни

Так-то поражает, скока в стране глупых людей. Все за чистую монету принимают, бгг. На жеребьевке Сауд Аравию вытащили как кролика из шляпы - радуются типа повезло, щас Спартаку с Тулой радуются. В натуре, мало ли для щастья надо, когда мозгов нет ))

21:47

andreichf

Не спеша, без суеты. Одним словом на классе

21:47

гаттузо туп

Бу-га-га///Савельич,ну у тебя ж с головенкой все норм.Нам че надо было?В прошлом году"Арсеналий"слить,чтобы Оренбург остался и в этом сезоне не мытых 6 очками одарил?)Свои доги нам приятней.А то плевались бы щас,глядя как Оренбург под бомжей ложится.Кароч,все грамотно мы сделали.Факт!)

21:47

Бу-га-га!

А Лебедев в ногомяче шарит, не зря в РФС тусуется.)))

21:45

Thomas_Boy_

Новоуепинни А еще ржачно - Тула на 95 минуте замену делает, время потянуть )) Абаржался весь ___________ Там по сценарию еще автогол намечался.

21:45

Бу-га-га!

Митюнь, факты.))) Лебедев, вон хату воткнул на дог - теперь одну сдаёт.)))

21:43

alur66

Тульские шлюхи красиво вернули долг за прошлый сезон-типа в борьбе-продажный насквозь российский футбол во всей красе. Вот чем надо заниматься-как в ИТАЛИИ выгнать две эти позорные команды в ФНЛ- но в нашей стране кишка тонка у спортивных руководителей на решительные действия-кишка тонеа.

21:43

A16

Тот кто пишет про договорняк, вы матч видели? Да Спартаку пару раз чудом не залетело. Арсенал боролся за каждый метр! Что вы мелите. какой на хрен договорняк?

21:43

SPARTAK***1964

Арсенал нам долг вернул ....молодцы.

21:42

SPARTAK***1964

Первый тайм минус 0, второй очень плохо...поле дрянь, хотя погода наша вот и выиграли...армейцы молодцы тоже , жаль 10 не забили...

21:41

Новоуепинни

А еще ржачно - Тула на 95 минуте замену делает, время потянуть )) Абаржался весь

21:41

Thomas_Boy_

Лютый! Thomas_Boy_ Смотри, если по чесноку. Спартак вынес в том году всех прямых конкурентов. В прошлом туре Зенит, так как и в этом сезоне форму уже набрали. Кони же играют очень слабо, что в РФПЛ с сильными командами, про унижения в Европе вообще молчу. Поэтому очевидно про договорняки. ___________ Ты не подскажешь, сколько очков в ЛЧ сейчас у ЦСКА, а сколько у "Спартака"? И кто сыграл с днищенским "Марибором" два раза вничью, неужели кони?

21:41

Митяй Антибомж

Эдюха, ты больше всех кричишь про дог, хотя ни минуты матча не смотрел )) Почему ты такой пустобрёх? ))

21:41

Один человек

Лютый! Спартак вынес в том году всех прямых конкурентов. - ЦСКА 1-2, Локотив 3-4 (недонес наверное). Кони же играют очень слабо, что в РФПЛ с сильными командами, про унижения в Европе вообще молчу. ЦСКА- 9 очков, \Спартак - 6,------------------ Так что лучше молчи.

21:40

Петя

Гол был забит когда шла 90-ая минута, ещё до объявления доб. времени! Зачем передергивать! К тому же впервые вижу, чтобы судья отменил гол забитый в свои ворота из-за якобы офсайда атакующей команды! Это что-то!

21:40

Странник-777

Гол забит на 89.27, а не в добавленное время.

21:40

Perasperas

Грустно, что столько злобных и неадекватных людей. Какой договорняк? Другие слова знаете? Будьте добрее, терпимее и все у вас наладится.)

21:40

Новоуепинни

Бу-га-га! Митюнь, на поток доги ставим?)) Шмели,Просрочка, теперь - Пряники?))) 21:36 ----------------------- Конвейер с прошлого года отладили. Но одну спалили по глупости: Глушака с голами на последней минуте спалили, уже выкупно. В след раз Педро Роша будет на 93-й победный забивать. Заодно покажут, что новое чемпионское приобретение привезли

21:40

ladafan

кстати да!)))) удар комбарова -это что-то))))))

21:40

Бу-га-га!

гаттузо туп___ Да намана усё.))) Тулу в прошлом сезоне 0:3 для переходняков одарили, а в этом она эти 0:3 за 2 раза вернула.))) 0:2 и 0:1.))) Даже без %.)))

21:39

Markonie

Ivenhoe Договорняк. Очередной. Ждем 06.12 21:33====== а чего ждем-то? У вас, у троллей, на любой результат уйма глупых аргументов найдется. Мы-то ждем. Красивой игры. Отступать все равно некуда.

21:39

Лютый!

Русский Я Да лучше уж не видеть, чем получать дилдаком в жопу от Ромы, ПСВ, да всяких Байеров с Монаками.... С рекордсменом в воротах)))

21:39

A16

Горжусь тобой АРСЕНАЛ!! На равных весь матч. Видно удача Спартаку должок отдала.В следующем сезоне мы ещё сильней будем.

21:39

Бней Иегуда

У коней нехило так подгорает.)) Ахахах.)) Никому ненужные голы мёртвому Тосно назабивали, посамоутверждались на слабых, а итог тот же самый, что и у Спарика.)) А впереди неизбежный вынос от МЮ!)) А потом от нас!)) Бомжи тоже перед нами над Вардаром самоутверждались, бгг.))

21:39

adk68

Русский Я, по себе других не судят.

21:38

А-спид

Лучший момент матча - когда на 94 минуте судья наконец поставил штрафной у ворот Спартака - и Комбаров изо всех сил запустил его в небеса - чтобы он не дай бог даже случайно в ворота Спартака не залетел. Арсенал расплачивается за прошлый год :)

21:38

Сибиряк.1974.СМ

Шагаем дальше.

21:37

Лютый!

Thomas_Boy_ Смотри, если по чесноку. Спартак вынес в том году всех прямых конкурентов. В прошлом туре Зенит, так как и в этом сезоне форму уже набрали. Кони же играют очень слабо, что в РФПЛ с сильными командами, про унижения в Европе вообще молчу. Поэтому очевидно про договорняки.

21:37

Бу-га-га!

Митюнь, на поток доги ставим?)) Шмели,Просрочка, теперь - Пряники?)))

21:36