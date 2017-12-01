Гол Глушакова на 90-й минуте принес "Спартаку" победу над "Арсеналом"

В матче 19-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле уступил "Спартаку" – 0:1. Единственный гол на 90-й минуте забил капитан гостей Денис Глушаков.
После этого успеха красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице, но в ближайшее время их может обойти "Зенит". Туляки занимают девятую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Глушаков, 90.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Ткачев, Бурчану (Расич, 90+5), Чаушич, Горбатенко, Кангва (Александров, 78), Джорджевич.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Попов, 75), Глушаков, Пашалич, Самедов (Бакаев, 90+7), Педро Роша (Зобнин, 62), Луиз Адриану.
Предупреждения: Григалава, 18. Кутепов, 40. Джорджевич, 68. Глушаков, 80.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
1 декабря. Тула. Стадион "Арсенал".
kana39
1. Это не футбол. 2. Петарды в ж. недоболельщикам и к стадиону ни на шаг. Власти могут - не хотят. 3. Глушаков - похороны. 4. Ливерпуль и ЦСКА - ДОГОВОРНЯК!!!
21:47
Новоуепинни
Так-то поражает, скока в стране глупых людей. Все за чистую монету принимают, бгг. На жеребьевке Сауд Аравию вытащили как кролика из шляпы - радуются типа повезло, щас Спартаку с Тулой радуются. В натуре, мало ли для щастья надо, когда мозгов нет ))
21:47
andreichf
Не спеша, без суеты. Одним словом на классе
21:47
гаттузо туп
Бу-га-га///Савельич,ну у тебя ж с головенкой все норм.Нам че надо было?В прошлом году"Арсеналий"слить,чтобы Оренбург остался и в этом сезоне не мытых 6 очками одарил?)Свои доги нам приятней.А то плевались бы щас,глядя как Оренбург под бомжей ложится.Кароч,все грамотно мы сделали.Факт!)
21:47
Бу-га-га!
А Лебедев в ногомяче шарит, не зря в РФС тусуется.)))
21:45
Thomas_Boy_
Новоуепинни А еще ржачно - Тула на 95 минуте замену делает, время потянуть )) Абаржался весь ___________ Там по сценарию еще автогол намечался.
21:45
Бу-га-га!
Митюнь, факты.))) Лебедев, вон хату воткнул на дог - теперь одну сдаёт.)))
21:43
alur66
Тульские шлюхи красиво вернули долг за прошлый сезон-типа в борьбе-продажный насквозь российский футбол во всей красе. Вот чем надо заниматься-как в ИТАЛИИ выгнать две эти позорные команды в ФНЛ- но в нашей стране кишка тонка у спортивных руководителей на решительные действия-кишка тонеа.
21:43
A16
Тот кто пишет про договорняк, вы матч видели? Да Спартаку пару раз чудом не залетело. Арсенал боролся за каждый метр! Что вы мелите. какой на хрен договорняк?
21:43
SPARTAK***1964
Арсенал нам долг вернул ....молодцы.
21:42
SPARTAK***1964
Первый тайм минус 0, второй очень плохо...поле дрянь, хотя погода наша вот и выиграли...армейцы молодцы тоже , жаль 10 не забили...
21:41
Новоуепинни
А еще ржачно - Тула на 95 минуте замену делает, время потянуть )) Абаржался весь
21:41
Thomas_Boy_
Лютый! Thomas_Boy_ Смотри, если по чесноку. Спартак вынес в том году всех прямых конкурентов. В прошлом туре Зенит, так как и в этом сезоне форму уже набрали. Кони же играют очень слабо, что в РФПЛ с сильными командами, про унижения в Европе вообще молчу. Поэтому очевидно про договорняки. ___________ Ты не подскажешь, сколько очков в ЛЧ сейчас у ЦСКА, а сколько у "Спартака"? И кто сыграл с днищенским "Марибором" два раза вничью, неужели кони?
21:41
Митяй Антибомж
Эдюха, ты больше всех кричишь про дог, хотя ни минуты матча не смотрел )) Почему ты такой пустобрёх? ))
21:41
Один человек
Лютый! Спартак вынес в том году всех прямых конкурентов. - ЦСКА 1-2, Локотив 3-4 (недонес наверное). Кони же играют очень слабо, что в РФПЛ с сильными командами, про унижения в Европе вообще молчу. ЦСКА- 9 очков, \Спартак - 6,------------------ Так что лучше молчи.
21:40
Петя
Гол был забит когда шла 90-ая минута, ещё до объявления доб. времени! Зачем передергивать! К тому же впервые вижу, чтобы судья отменил гол забитый в свои ворота из-за якобы офсайда атакующей команды! Это что-то!
21:40
Странник-777
Гол забит на 89.27, а не в добавленное время.
21:40
Perasperas
Грустно, что столько злобных и неадекватных людей. Какой договорняк? Другие слова знаете? Будьте добрее, терпимее и все у вас наладится.)
21:40
Новоуепинни
Бу-га-га! Митюнь, на поток доги ставим?)) Шмели,Просрочка, теперь - Пряники?))) 21:36 ----------------------- Конвейер с прошлого года отладили. Но одну спалили по глупости: Глушака с голами на последней минуте спалили, уже выкупно. В след раз Педро Роша будет на 93-й победный забивать. Заодно покажут, что новое чемпионское приобретение привезли
21:40
ladafan
кстати да!)))) удар комбарова -это что-то))))))
21:40
Бу-га-га!
гаттузо туп___ Да намана усё.))) Тулу в прошлом сезоне 0:3 для переходняков одарили, а в этом она эти 0:3 за 2 раза вернула.))) 0:2 и 0:1.))) Даже без %.)))
21:39
Markonie
Ivenhoe Договорняк. Очередной. Ждем 06.12 21:33====== а чего ждем-то? У вас, у троллей, на любой результат уйма глупых аргументов найдется. Мы-то ждем. Красивой игры. Отступать все равно некуда.
21:39
Лютый!
Русский Я Да лучше уж не видеть, чем получать дилдаком в жопу от Ромы, ПСВ, да всяких Байеров с Монаками.... С рекордсменом в воротах)))
21:39
A16
Горжусь тобой АРСЕНАЛ!! На равных весь матч. Видно удача Спартаку должок отдала.В следующем сезоне мы ещё сильней будем.
21:39
Бней Иегуда
У коней нехило так подгорает.)) Ахахах.)) Никому ненужные голы мёртвому Тосно назабивали, посамоутверждались на слабых, а итог тот же самый, что и у Спарика.)) А впереди неизбежный вынос от МЮ!)) А потом от нас!)) Бомжи тоже перед нами над Вардаром самоутверждались, бгг.))
21:39
adk68
Русский Я, по себе других не судят.
21:38
А-спид
Лучший момент матча - когда на 94 минуте судья наконец поставил штрафной у ворот Спартака - и Комбаров изо всех сил запустил его в небеса - чтобы он не дай бог даже случайно в ворота Спартака не залетел. Арсенал расплачивается за прошлый год :)
21:38
Сибиряк.1974.СМ
Шагаем дальше.
21:37
Лютый!
Thomas_Boy_ Смотри, если по чесноку. Спартак вынес в том году всех прямых конкурентов. В прошлом туре Зенит, так как и в этом сезоне форму уже набрали. Кони же играют очень слабо, что в РФПЛ с сильными командами, про унижения в Европе вообще молчу. Поэтому очевидно про договорняки.
21:37
Бу-га-га!
Митюнь, на поток доги ставим?)) Шмели,Просрочка, теперь - Пряники?)))
21:36