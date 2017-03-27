Гол Гасилина помог "Амкару" разгромить кировское "Динамо"

В товарищеском матче "Амкар" в родных стенах с крупным счетом обыграл кировское "Динамо" – 4:0. Дубль на свой счет записал нападающий Станислав Прокофьев, а еще по голу забили форварды Алексей Гасилин и Александр Салугин.

Товарищеский матч

"Амкар" – "Динамо Кир" – 4:0 (3:0)

Голы: Прокофьев, 14 (1:0). Гасилин, 25 (2:0). Прокофьев, 40 (3:0). Салугин, 90 (4:0).

"Амкар": Хомич (Будаков, 46), Зайцев, Милькович (Черенчиков, 46), Идову, Комолов (Мищенко, 46), Гиголаев (Вазитдинов, 74), Костюков, Йовичич (Салугин, 46), Шаваев (Гол, 65), Прокофьев (Бодул, 46), Гасилин (Гооге, 46).

Предупреждение: Мищенко, 76.

27 марта. Пермь. Стадион "Звезда".