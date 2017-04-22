Гол Форбса принес "Анжи" гостевую победу над "Тереком"

"Терек" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России уступил "Анжи". Единственный мяч на 14-й минуте встречи забил нападающий Браун Форбс.
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
"Терек" (Грозный) – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:1)
Гол: Форбс, 14.
"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Роши (Садаев, 66), Оздоев, Кузяев, Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 64), Балай.
"Анжи": Юрченко, Дудиев (Брызгалов, 36), Фибель, Жиров, Мусалов, Кацаев, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Форбс (Долгов, 62), Будковский (Эззатоллахи, 82).
Предупреждения: Роши, 12. Дудиев, 31. Форбс, 53. Юрченко, 90+4. Кацаев, 90+5.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Кобзев (Москва), Воронцов (Ярославль).
22 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Трансляция матча "Терек" – "Анжи"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #ТерекАнжи 0:1 14' Фелисио Браун Форбс pic.twitter.com/BmtExpxFO0– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 22 апреля 2017 г.
Luti
Здорово, чё! Чечены опять торговлей занялись!
21:05
Tomai10
красавцы
21:04
rusfed 2.0
Редкостно позорный тур
21:00