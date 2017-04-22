20:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Форбса принес "Анжи" гостевую победу над "Тереком"

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"Терек" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России уступил "Анжи". Единственный мяч на 14-й минуте встречи забил нападающий Браун Форбс.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Терек" (Грозный) – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:1)

Гол: Форбс, 14.

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Роши (Садаев, 66), Оздоев, Кузяев, Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 64), Балай.

"Анжи": Юрченко, Дудиев (Брызгалов, 36), Фибель, Жиров, Мусалов, Кацаев, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Форбс (Долгов, 62), Будковский (Эззатоллахи, 82).

Предупреждения: Роши, 12. Дудиев, 31. Форбс, 53. Юрченко, 90+4. Кацаев, 90+5.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Кобзев (Москва), Воронцов (Ярославль).

22 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" – "Анжи"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Luti

Здорово, чё! Чечены опять торговлей занялись!

21:05

Tomai10

красавцы

21:04

rusfed 2.0

Редкостно позорный тур

21:00