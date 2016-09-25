Гол Фатаи вывел "Уфу" вперед в матче со "Спартаком"

Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 39-й минуте форвард получил дальнюю передачу, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот. Ребров коснулся мяча, но не сумел его отбить.

Трансляция матча "Спартак" - "Уфа"