Гол Фатаи вывел "Уфу" вперед в матче со "Спартаком"

Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 39-й минуте форвард получил дальнюю передачу, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот. Ребров коснулся мяча, но не сумел его отбить.
Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 39-й минуте форвард получил дальнюю передачу, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот. Ребров коснулся мяча, но не сумел его отбить.
Slim Taller
Во втором тайме он нам поведал.что Зенит играет в Махачкале завтра.
19:06 25 сентября
Slim Taller
Странник-777, Черданцев несёт пургу,у него Спартак по забитым мячам лучший.В таблицу и не смотрит.
18:16 25 сентября
shpasic
но Спартак всё равно будет первым после этого тура! так-то!))
18:00 25 сентября
Странник-777
Спартаку надо давно уже закрыть доступ на стадион для этих троллей.
17:58 25 сентября
shpasic
зря Аленичева сняли - Уфа ему три очка была должна.
17:49 25 сентября