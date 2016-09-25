17:42 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Фатаи вывел "Уфу" вперед в матче со "Спартаком"

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Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 39-й минуте форвард получил дальнюю передачу, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот. Ребров коснулся мяча, но не сумел его отбить.

Трансляция матча "Спартак" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Slim Taller

Во втором тайме он нам поведал.что Зенит играет в Махачкале завтра.

19:06 25 сентября

Slim Taller

Странник-777, Черданцев несёт пургу,у него Спартак по забитым мячам лучший.В таблицу и не смотрит.

18:16 25 сентября

shpasic

но Спартак всё равно будет первым после этого тура! так-то!))

18:00 25 сентября

Странник-777

Спартаку надо давно уже закрыть доступ на стадион для этих троллей.

17:58 25 сентября

shpasic

зря Аленичева сняли - Уфа ему три очка была должна.

17:49 25 сентября

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Материалы других СМИ