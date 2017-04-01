Гол Фарфана принес победу "Локомотиву" над "Уфой"

"Локомотив" на выезде нанес поражение "Уфе" в матче 21-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный мяч забил Джефферсон Фарфан, дебютировавший за железнодорожников в официальных матчах. Отметим, что "Уфа" пропустила первый гол под руководством Сергея Семака.

"Локомотив" набрал 30 очков и догнал в турнирной таблице "Ростов" и "Амкар". "Уфа" с 32 баллами осталась пятой.

Стоит отметить, что "Локомотив" и "Уфа" 5 апреля в Москве сыграют в рамках полуфинала Кубка России.

Чемпионат России

Премьер-лига

"Уфа" – "Локомотив" (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Фарфан, 37 (0:1).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Пуцко, Никитин, Сухов (Кротов, 77), Карп (Безденежных, 64), Пауревич, Засеев (Обляков, 70), Стоцкий, Сысуев, Фатаи.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Денисов, Тарасов, Фернандеш (Баринов, 83), Фарфан, Янбаев, Ал.Миранчук.

Предупреждения: Игнатьев, 19. Янбаев, 57. Тарасов, 62.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).

01 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив"