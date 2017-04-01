Гол Фарфана принес победу "Локомотиву" над "Уфой"

"Локомотив" на выезде нанес поражение "Уфе" в матче 21-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный мяч забил Джефферсон Фарфан, дебютировавший за железнодорожников в официальных матчах. Отметим, что "Уфа" пропустила первый гол под руководством Сергея Семака.
"Локомотив" набрал 30 очков и догнал в турнирной таблице "Ростов" и "Амкар". "Уфа" с 32 баллами осталась пятой.
Стоит отметить, что "Локомотив" и "Уфа" 5 апреля в Москве сыграют в рамках полуфинала Кубка России.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #УфаЛоко 0:1 37' Джефферсон Фарфан pic.twitter.com/qi4OKNokkg– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 апреля 2017 г.
Чемпионат России
Премьер-лига
"Уфа" – "Локомотив" (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: Фарфан, 37 (0:1).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Пуцко, Никитин, Сухов (Кротов, 77), Карп (Безденежных, 64), Пауревич, Засеев (Обляков, 70), Стоцкий, Сысуев, Фатаи.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Денисов, Тарасов, Фернандеш (Баринов, 83), Фарфан, Янбаев, Ал.Миранчук.
Предупреждения: Игнатьев, 19. Янбаев, 57. Тарасов, 62.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).
01 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Slim Taller Локомотив играл хорошо,не гоните.Шансов у Уфы не было. /// Шанс у Уфы был, но судья не назначил пенальти, хотя вполне мог
17:31
Slim Taller
Локомотив играл хорошо,не гоните.Шансов у Уфы не было.
17:14
mendeleev
Молодцы паровозы!!!
17:12
alur66
Футбол в этом матче-ДНИЩЕ-ну просто смотреть тяжело.
17:11
regjy
Очень уважаю Семака, как игрока, как человека! но смотреть футбол в исполнении Уфы это муторно
16:59
shpasic
и всё равно Уфа выше Локо))
16:59
Тот самый Зануда
Опять Паровоз простимулировали.
16:54