Гол Ерохина помог "Зениту" обыграть "Црвену Звезду"

"Зенит" с минимальным счетом обыграл "Црвену Звезду" (1:0) в товарищеском матче, который проходил в рамках тренировочного сбора российского клуба. Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник Александр Ерохин. Отметим, что петербургский клуб проводил встречу без нападающего Александра Кокорина.

Товарищеский матч

"Зенит" (Россия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 1:0 (1:0)

Гол: Ерохин, 23 (1:0).

"Зенит": Лунев, Смольников (Жирков, 83), Мевля, Маммана, Кришито (Терентьев, 63), Краневиттер (Кузяев, 63), Паредес, Ерохин, Ригони, Заболотный, Дриусси (Полоз, 81).

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Ле Таллек (Бабич, 70), Савич (Фримпонг, 78), Родич, Срнич, Дональд (Рачич, 70), Крстичич (Гобелич, 78), Милич (Йовичич, 46), Бен Набуан, Радоньич.

Предупреждения: Савич, 35. Заболотный, 77. Полоз, 90+2.

7 февраля. Анталья. Стадион Mardan stadium.

"СЭ" вел текстовую трансляцию игры