Гол Ерохина помог "Зениту" обыграть "Црвену Звезду"

"Зенит" с минимальным счетом обыграл "Црвену Звезду" (1:0) в товарищеском матче, который проходил в рамках тренировочного сбора российского клуба. Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник Александр Ерохин. Отметим, что петербургский клуб проводил встречу без нападающего Александра Кокорина.
Товарищеский матч
"Зенит" (Россия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 1:0 (1:0)
Гол: Ерохин, 23 (1:0).
"Зенит": Лунев, Смольников (Жирков, 83), Мевля, Маммана, Кришито (Терентьев, 63), Краневиттер (Кузяев, 63), Паредес, Ерохин, Ригони, Заболотный, Дриусси (Полоз, 81).
"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Ле Таллек (Бабич, 70), Савич (Фримпонг, 78), Родич, Срнич, Дональд (Рачич, 70), Крстичич (Гобелич, 78), Милич (Йовичич, 46), Бен Набуан, Радоньич.
Предупреждения: Савич, 35. Заболотный, 77. Полоз, 90+2.
7 февраля. Анталья. Стадион Mardan stadium.
Гол Ерохина в ворота Боряна ✌#ЗенитЦрвенаЗвезда #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/OS7muZmfA2– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 7 февраля 2018 г.
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
очень-очень-очень много брака в передачах....жаль что болото не попал ни разу из двух моментов.
21:29
LemieuxMario
деревяшка забила)))
20:42