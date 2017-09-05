Гол Эдера помог "Локомотиву" обыграть "Анкаран"

"Локомотив" на сборе в Австрии победил в контрольном матче "Анкаран", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Словении – 4:1. Один из голов в команде Юрия Семина забросил новичок Эдер.

Напомним, что в 9-м туре РФПЛ "Локомотив" 10 сентября сыграет на выезде с "Ахматом".

Товарищеский матч

"Локомотив" (Россия) – "Анкаран" (Словения) – 4:1 (3:0)

Голы: Корян, 20 (1:0). Эдер, 27 (2:0). Фернандеш, 35 (3:0). Галанин, 76 (4:0).

"Локомотив": Медведев (Коченков, 46), Михалик (Андрюхин, 53), Ротенберг, Пейчинович, Денисов (Галанин, 65), Касаев, Фернандеш (Куликов, 65), Коломейцев, Корян, Эдер (Галаджан, 65), Лысов.