Гол Дзюбы помог "Арсеналу" обыграть "Амкар"

В матче 22-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле уступил "Арсеналу" – 0:2. По голу забили Артем Дзюба и Сергей Ткачев. Для арендованного форварда "Зенита" этот мяч стал первым в составе туляков. Причем перед голом он не реализовал пенальти. В концовке встречи одиннадцатиметровый не сумел реализовать и его одноклубник Эванс Кангва.

Отметим, что пермяки завершали встречу вдевятером - красные карточки получили Фегор Огуде и Дмитрий Белоруков. "Амкар" остался на 14-й строчке в турнирной таблице. "Арсенал" после этого успеха временно поднялся на шестое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Арсенал" (Тула) – 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 11 (0:1). Ткачев, 83 (0:2).

Нереализованные пенальти: Дзюба (Арсенал Т), 11 (вратарь), Кангва (Арсенал Т), 82 (вратарь).

"Амкар": Хомич, Белоруков (Мельников, 80), Сиваков, Идову, Милькович, Эззатоллахи (Огуде, 74), Гащенков, Рязанцев, Занев, Оланаре, Форбс (Бодул, 61).

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава (Альварес, 5), Ткачев, Горбатенко, Чаушич, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.

Предупреждения: Кангва, 58. Белоруков, 68. Дзюба, 68.

Удаления: Огуде, 77 (грубая игра). Белоруков, 80 (игра рукой).

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Болотенков, Еремин (все Москва).

9 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".