15:52 | Футбол — РФПЛ

Гол Дзюбы помог "Арсеналу" обыграть "Амкар"

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В матче 22-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле уступил "Арсеналу" – 0:2. По голу забили Артем Дзюба и Сергей Ткачев. Для арендованного форварда "Зенита" этот мяч стал первым в составе туляков. Причем перед голом он не реализовал пенальти. В концовке встречи одиннадцатиметровый не сумел реализовать и его одноклубник Эванс Кангва.

Отметим, что пермяки завершали встречу вдевятером - красные карточки получили Фегор Огуде и Дмитрий Белоруков. "Амкар" остался на 14-й строчке в турнирной таблице. "Арсенал" после этого успеха временно поднялся на шестое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Арсенал" (Тула) – 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 11 (0:1). Ткачев, 83 (0:2).

Нереализованные пенальти: Дзюба (Арсенал Т), 11 (вратарь), Кангва (Арсенал Т), 82 (вратарь).

"Амкар": Хомич, Белоруков (Мельников, 80), Сиваков, Идову, Милькович, Эззатоллахи (Огуде, 74), Гащенков, Рязанцев, Занев, Оланаре, Форбс (Бодул, 61).

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава (Альварес, 5), Ткачев, Горбатенко, Чаушич, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.

Предупреждения: Кангва, 58. Белоруков, 68. Дзюба, 68.

Удаления: Огуде, 77 (грубая игра). Белоруков, 80 (игра рукой).

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Болотенков, Еремин (все Москва).

9 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Амкар - Арсенал Т

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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SIZ170

почему у шизиков всегда кто то виноват?..... у соседей Путин во всём виноват...... у местной гапоты Газпром))))

18:11

Jean4

После матча с полит-проектом, Амкар теперь всегда так будут судить, по 2 удаления и пенальти назначать? =)

17:32

redgy

В судейском корпусе перепутали в каком матче убивать амкар?))) или обиженки питерские постарались?)

17:16

Главпивстрой

Интересно, а Кокорину в "план от Манчини на сезон" этот голешник тоже зачтется?

16:59

merniloskut

Питерский халуй Вилков превзошёл себя ровно на черенок!

16:50

tryam

Зато Звенит не смог обыграть )))

16:50

Доктор_Хряк

Мягко говоря, Вилкин - странный судейка.

16:41

hashimbus

Да, Пермяга...до свидания, никому-то ты не нужна в ПЛ

16:30

вперёд Спартак!

С таким судейством Вилкова у Амкара не было не единого шанса. Где совесть?

16:22

баламошка

Благодарные потомки запомнят великого Дзюбу как звезду легендарного Арсенала)

16:19

Mormon

Ага, только Мельников вместо Рязанцева вышел.

16:13

foreverCSKAforever

У Ткачева аж два ассистента. Два пенальти, два удаления. Не прошла даром для Амкара ничья в Питере в прошлом туре.

16:05

Сергей_мясо

Как удаленного Белорукова могли заменить? Или он играл рукой, уже будучи на лавке? Ну так пусть играет, не ну а шо?

16:01

П_о_в_а_р

Дзюба! Сервелат!! Комсомол!!!

15:58

titan2313

Главный герой - судья Вилков! То ли продажен, то ли ничего в футболе не понимает! Первый пенальти и первое удаление надуманные!

15:57

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