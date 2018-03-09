Гол Дзюбы помог "Арсеналу" обыграть "Амкар"

В матче 22-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле уступил "Арсеналу" – 0:2. По голу забили Артем Дзюба и Сергей Ткачев. Для арендованного форварда "Зенита" этот мяч стал первым в составе туляков. Причем перед голом он не реализовал пенальти. В концовке встречи одиннадцатиметровый не сумел реализовать и его одноклубник Эванс Кангва.
Отметим, что пермяки завершали встречу вдевятером - красные карточки получили Фегор Огуде и Дмитрий Белоруков. "Амкар" остался на 14-й строчке в турнирной таблице. "Арсенал" после этого успеха временно поднялся на шестое место.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Амкар" (Пермь) – "Арсенал" (Тула) – 0:2 (0:1)
Голы: Дзюба, 11 (0:1). Ткачев, 83 (0:2).
Нереализованные пенальти: Дзюба (Арсенал Т), 11 (вратарь), Кангва (Арсенал Т), 82 (вратарь).
"Амкар": Хомич, Белоруков (Мельников, 80), Сиваков, Идову, Милькович, Эззатоллахи (Огуде, 74), Гащенков, Рязанцев, Занев, Оланаре, Форбс (Бодул, 61).
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава (Альварес, 5), Ткачев, Горбатенко, Чаушич, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.
Предупреждения: Кангва, 58. Белоруков, 68. Дзюба, 68.
Удаления: Огуде, 77 (грубая игра). Белоруков, 80 (игра рукой).
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Болотенков, Еремин (все Москва).
9 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".
SIZ170
почему у шизиков всегда кто то виноват?..... у соседей Путин во всём виноват...... у местной гапоты Газпром))))
18:11
Jean4
После матча с полит-проектом, Амкар теперь всегда так будут судить, по 2 удаления и пенальти назначать? =)
17:32
redgy
В судейском корпусе перепутали в каком матче убивать амкар?))) или обиженки питерские постарались?)
17:16
Главпивстрой
Интересно, а Кокорину в "план от Манчини на сезон" этот голешник тоже зачтется?
16:59
merniloskut
Питерский халуй Вилков превзошёл себя ровно на черенок!
16:50
tryam
Зато Звенит не смог обыграть )))
16:50
Доктор_Хряк
Мягко говоря, Вилкин - странный судейка.
16:41
hashimbus
Да, Пермяга...до свидания, никому-то ты не нужна в ПЛ
16:30
вперёд Спартак!
С таким судейством Вилкова у Амкара не было не единого шанса. Где совесть?
16:22
баламошка
Благодарные потомки запомнят великого Дзюбу как звезду легендарного Арсенала)
16:19
Mormon
Ага, только Мельников вместо Рязанцева вышел.
16:13
foreverCSKAforever
У Ткачева аж два ассистента. Два пенальти, два удаления. Не прошла даром для Амкара ничья в Питере в прошлом туре.
16:05
Сергей_мясо
Как удаленного Белорукова могли заменить? Или он играл рукой, уже будучи на лавке? Ну так пусть играет, не ну а шо?
16:01
П_о_в_а_р
Дзюба! Сервелат!! Комсомол!!!
15:58
titan2313
Главный герой - судья Вилков! То ли продажен, то ли ничего в футболе не понимает! Первый пенальти и первое удаление надуманные!
15:57