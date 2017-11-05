Гол дня. Суперпас Дзагоева и суперпразднование Натхо

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо вывел свою команду вперед в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

На 43-й минуте встречи хавбек замкнул передачу Алана Дзагоева, который до этого переправил мяч ударом через себя.

29-летний израильтянин отпраздновал гол, кувырком. Его радость поддержал Витинью. Бразилец сделал аналогичный кульбит.

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Витинью перебросил мяч через штрафную – казалось, неудачно, но Дзагоев в падении через себя сумел вернуть мяч к воротам. Здесь ошибся Коченков – вышел на перехват неуверенно и до мяча не дотянулся, а ворота оставил пустыми. Защитники в этот момент были в борьбе или на своих позициях и подстраховать вратаря на линии ворот не смогли.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА