Гол Бикфалви принес "Уралу" победу над "Вислой"

"Урал" в товарищеском матче обыграл плоцккую "Вислу" (2:1). В составе екатеринбуржцев голами отметились Николай Димитров и Эрик Бикфалви. Команда Александра Тарханова поразила ворота соперника с интервалом в 3 минуты. Проигравшие отметились голом с пенальти - его автором стал Канте Мартинес.

Товарищеский матч

"Висла П" - "Урал" - 1:2 (0:2)

Голы: Димитров, 9 (0:1). Бикфалви, 14 (0:2). Канте Мартинес, 49 - с пенальти (1:2). "Урал": Годзюр (Баклов, 60), Данцев (Балажиц, 45), Динга (Меркулов, 45), Кулаков (Ароян, 45), Димитров (Чернов, 45), Емельянов (Фидлер, 45), Евсеев (Серченков, 45), Бумаль (Бевеев, 45), Ильин (Некрасов, 45. Галимов, 72), Егорычев (Портнягин, 45), Бикфалви (Чантурия, 45).Предупреждения: Динга, 6. Бумаль, 41.