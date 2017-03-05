Гол Бикфалви принес "Уралу" победу над "Амкаром"

В матче 18-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле одолел "Амкар" – 1:0. Автором единственного мяча стал новичок хозяев Эрик Бикфалви. Этот успех позволил екатеринбуржцам подняться на 12-е место, покинув зону вылета. "Амкар" пока остается седьмым.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (1:0)
выходной
Дай Бог и Тарханову и его подопечным здоровья и удачи!!!! Очень хочется видеть "Урал" в РФПЛ и дальше.
13:55
genas
Урал сейчас хорош....молодцы
13:52
Малыш из Ростова
Ну вот, еще пускай сегодня Спартак и Уфа победят, и Ростов выходит на 4-ое место.
13:51
Басист
Бикфалви три мяча в двух матчах, весьма неплохо.
13:47
Басист
А Урал пока неплох, я смотрю. Есть ещё у Тарханова порох в пороховницах.
13:46
Ботаникум
Да за одну кубковую ПОБЕДУ над "Краснодаром" в Краснодаре пусть футбольный бог оставит "Урал" в премьер-лиге, даровав необходимое количество очков! Да и без Г.Иванова в РФПЛ станет скучнее.
13:45
sailor1990
еще не вечер
13:41
Maren13
"Урал" и не находился в так называемой зоне вылета. В зоне переходных матчей - да, но не вылета...
13:31