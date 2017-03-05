13:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Бикфалви принес "Уралу" победу над "Амкаром"

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В матче 18-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле одолел "Амкар" – 1:0. Автором единственного мяча стал новичок хозяев Эрик Бикфалви. Этот успех позволил екатеринбуржцам подняться на 12-е место, покинув зону вылета. "Амкар" пока остается седьмым.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (1:0)

Трансляция матча "Урал" - "Амкар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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выходной

Дай Бог и Тарханову и его подопечным здоровья и удачи!!!! Очень хочется видеть "Урал" в РФПЛ и дальше.

13:55

genas

Урал сейчас хорош....молодцы

13:52

Малыш из Ростова

Ну вот, еще пускай сегодня Спартак и Уфа победят, и Ростов выходит на 4-ое место.

13:51

Басист

Бикфалви три мяча в двух матчах, весьма неплохо.

13:47

Басист

А Урал пока неплох, я смотрю. Есть ещё у Тарханова порох в пороховницах.

13:46

Ботаникум

Да за одну кубковую ПОБЕДУ над "Краснодаром" в Краснодаре пусть футбольный бог оставит "Урал" в премьер-лиге, даровав необходимое количество очков! Да и без Г.Иванова в РФПЛ станет скучнее.

13:45

sailor1990

еще не вечер

13:41

Maren13

"Урал" и не находился в так называемой зоне вылета. В зоне переходных матчей - да, но не вылета...

13:31

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