Гол Бикфалви принес "Уралу" победу над "Амкаром"

В матче 18-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле одолел "Амкар" – 1:0. Автором единственного мяча стал новичок хозяев Эрик Бикфалви. Этот успех позволил екатеринбуржцам подняться на 12-е место, покинув зону вылета. "Амкар" пока остается седьмым.

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18-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (1:0)

Трансляция матча "Урал" - "Амкар"