Гол Аленичева помог ветеранам "Спартака" победить команду ветеранов Великих Лук

Ветераны "Спартака" одержали победу в товарищеском матче в Великих Луках, информирует официальный сайт клуба. Красно-белые победили местную команду ветереанов со счетом 5:4. Встреча была приурочена к 850-летию города, в котором родился бывший главный тренер московского клуба Дмитрий Аленичев.

Два мяча у спартаковцев забил Валерий Кечинов, по одному – Дмитрий Аленичев (он сыграл по тайму за каждую из команд), Сергей Юран и Валерий Шмаров. Кроме того, за спартаковских ветеранов выступали Андрей Сметанин, Рамиз Мамедов, Вагиз Хидиятуллин, Борис Поздняков, Дмитрий Хлестов, Владимир Букиевский, Виктор Самохин, Геннадий Морозов, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Олег Кужлев, Александр Кокорев и Олег Романцев.