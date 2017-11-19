Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Анжи"

"Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" в матче 17-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук.
На 42-й минуте встречи полузащитник в ходе эффектной атаки получил передачу от брата Антона в штрафной площади, после чего переправил мяч в ворота махачкалинцев с близкого расстояния.
Лидер чемпионата "Локомотив" набрал 36 очков и на шесть баллов оторвался от идущего вторым "Зенита", который сегодня вечером играет с "Тосно" на стадионе "Санкт-Петербург". "Анжи" с 16 очками остался на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Стоит отметить, что, по информации "СЭ", до конца года выбыл основной вратарь "Локо" Гильерме, получивший повреждение еще в матче группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (1:2).
В следующем туре "Локомотив" встретится со "СКА-Хабаровск" на выезде (матч запланирован на понедельник, 27 ноября, в этот день в Хабаровске прогнозируется минус 20 градусов), а "Анжи" – с "Ростовом".
🎥 Шикарный командный гол от нас! 👀– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 19 ноября 2017 г.
Отметим классный проход Ману и, конечно, #БратскаяАтака – это самый 🔝🔥#АнжиЛоко pic.twitter.com/Zk7FQQ9xWQ
Чемпионат России
Премьер-лига
"Анжи" (Махачкала) – "Локомотив" (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: Ал.Миранчук, 43 (0:1).
"Анжи": Лория, Яковлев (Армаш, 88), Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко, Бакаев, Тетрашвили (Кацаев, 63), Гулиев, Хубулов (Эльмурзаев, 74), Прудников.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), В.Денисов, Фернандеш, И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Рыбус (Баринов, 58), Ант.Миранчук (Лысов, 90+1).
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Демешко (Химки), Данченко (Уфа).
19 ноября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
Турнирная таблица чемпионата России
yspesh4
Tribunal Z ... А цирк с затяжкой времени? 16:02 /// Согласен. Давно хотел спросить - почему Z? Вроде как это фильма про укушенных врагами на Земле, но там как-то мягче было, без трибунала, сами справились. Ответь, не томи.
16:54
Владислав2
Сплошная скука....
16:48
Островзаячий
Было 5. Стало 8.Дыхание в спину всё сильней.
16:38
Markonie
унылое локО. Особенно после вчерашней феерии в Краснодаре.
16:36
redgy
Красавцы, парни! Порадовали!
16:33
Askido
Локо молодцы, тяжёлая игра!
16:31
marsey
нулевой локо, убогая игра у этой команды. как и у всех команд Сёмина, впрочем. не понимаю, как анжи этим неумехам пару шаров не закатил...
16:17
msdan
чистейший пенальти на прудникове.
16:09
Dymanomashina
Палыч продолжает удивлять!...
16:09
Проба положительна
Нормально так Локо отсудили)) почти как Спартачок) только тех всегда так судят)
16:08
14BrGRU
Давай Локо! "Гребни" питттерские сегодня свои договорные три возьмут так что отрыв сохранили, нормально.
16:08
Ivarr
Палычу перед пенсией хотят подарить праздник. Может и правильно.
16:07
lovergirl
Выиграли по делу. Братья красавцы. Вперед локо и ЮП
16:04
Odissevs
Позорный лидер.
16:03
Tribunal Z
А чего теперь жёлтые карточки для Локомотива не существуют? Судья мог как минимум три карточки дать Локомотиву, за срыв атаки, по совокупности нарушений, за хватание руками соперника. Мог, не захотел. Да и пенальти стопроцентный, игрок Локомотива Позднякова чисто в лицо уложил локтем. Свисток промолчал. Была бы на месте Локомотива другая команда, Ахмат или Урал, Уфа, пенальти 100 процентов был бы поставлен. Что теперь вечный блат в судействе у Локомотива? А цирк с затяжкой времени? Кверквелии тоже карточку надо был дать. Ну вот что скажет Будогосский, Всё опять нормально? Одни судьи допускают что в волейбол у них играют, другие что локтями работают по полной программе, а другие что карточки у них есть в кармане, а так всё нормально у судей, тем более когда они судят "СВОИ" клубы.
16:02