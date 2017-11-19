15:51 | Футбол — РФПЛ

Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Анжи"

Алексей МИРАНЧУК (справа) и Антон МИРАНЧУК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Мануэл ФЕРНАНДЕШ (слева) и против Сергея БРЫЗГАЛОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Алексей МИРАНЧУК (справа) и Антон МИРАНЧУК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" в матче 17-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук.

На 42-й минуте встречи полузащитник в ходе эффектной атаки получил передачу от брата Антона в штрафной площади, после чего переправил мяч в ворота махачкалинцев с близкого расстояния.

Лидер чемпионата "Локомотив" набрал 36 очков и на шесть баллов оторвался от идущего вторым "Зенита", который сегодня вечером играет с "Тосно" на стадионе "Санкт-Петербург". "Анжи" с 16 очками остался на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Стоит отметить, что, по информации "СЭ", до конца года выбыл основной вратарь "Локо" Гильерме, получивший повреждение еще в матче группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (1:2).

В следующем туре "Локомотив" встретится со "СКА-Хабаровск" на выезде (матч запланирован на понедельник, 27 ноября, в этот день в Хабаровске прогнозируется минус 20 градусов), а "Анжи" – с "Ростовом".

Чемпионат России

Премьер-лига

"Анжи" (Махачкала) – "Локомотив" (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Ал.Миранчук, 43 (0:1).

"Анжи": Лория, Яковлев (Армаш, 88), Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко, Бакаев, Тетрашвили (Кацаев, 63), Гулиев, Хубулов (Эльмурзаев, 74), Прудников.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), В.Денисов, Фернандеш, И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Рыбус (Баринов, 58), Ант.Миранчук (Лысов, 90+1).

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Демешко (Химки), Данченко (Уфа).

19 ноября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Турнирная таблица чемпионата России

Анжи - Локомотив М

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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yspesh4

Tribunal Z ... А цирк с затяжкой времени? 16:02 /// Согласен. Давно хотел спросить - почему Z? Вроде как это фильма про укушенных врагами на Земле, но там как-то мягче было, без трибунала, сами справились. Ответь, не томи.

16:54

Владислав2

Сплошная скука....

16:48

Островзаячий

Было 5. Стало 8.Дыхание в спину всё сильней.

16:38

Markonie

унылое локО. Особенно после вчерашней феерии в Краснодаре.

16:36

redgy

Красавцы, парни! Порадовали!

16:33

Askido

Локо молодцы, тяжёлая игра!

16:31

marsey

нулевой локо, убогая игра у этой команды. как и у всех команд Сёмина, впрочем. не понимаю, как анжи этим неумехам пару шаров не закатил...

16:17

msdan

чистейший пенальти на прудникове.

16:09

Dymanomashina

Палыч продолжает удивлять!...

16:09

Проба положительна

Нормально так Локо отсудили)) почти как Спартачок) только тех всегда так судят)

16:08

14BrGRU

Давай Локо! "Гребни" питттерские сегодня свои договорные три возьмут так что отрыв сохранили, нормально.

16:08

Ivarr

Палычу перед пенсией хотят подарить праздник. Может и правильно.

16:07

lovergirl

Выиграли по делу. Братья красавцы. Вперед локо и ЮП

16:04

Odissevs

Позорный лидер.

16:03

Tribunal Z

А чего теперь жёлтые карточки для Локомотива не существуют? Судья мог как минимум три карточки дать Локомотиву, за срыв атаки, по совокупности нарушений, за хватание руками соперника. Мог, не захотел. Да и пенальти стопроцентный, игрок Локомотива Позднякова чисто в лицо уложил локтем. Свисток промолчал. Была бы на месте Локомотива другая команда, Ахмат или Урал, Уфа, пенальти 100 процентов был бы поставлен. Что теперь вечный блат в судействе у Локомотива? А цирк с затяжкой времени? Кверквелии тоже карточку надо был дать. Ну вот что скажет Будогосский, Всё опять нормально? Одни судьи допускают что в волейбол у них играют, другие что локтями работают по полной программе, а другие что карточки у них есть в кармане, а так всё нормально у судей, тем более когда они судят "СВОИ" клубы.

16:02