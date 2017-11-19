Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Анжи"

"Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" в матче 17-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук.

На 42-й минуте встречи полузащитник в ходе эффектной атаки получил передачу от брата Антона в штрафной площади, после чего переправил мяч в ворота махачкалинцев с близкого расстояния.

Лидер чемпионата "Локомотив" набрал 36 очков и на шесть баллов оторвался от идущего вторым "Зенита", который сегодня вечером играет с "Тосно" на стадионе "Санкт-Петербург". "Анжи" с 16 очками остался на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Стоит отметить, что, по информации "СЭ", до конца года выбыл основной вратарь "Локо" Гильерме, получивший повреждение еще в матче группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (1:2).

В следующем туре "Локомотив" встретится со "СКА-Хабаровск" на выезде (матч запланирован на понедельник, 27 ноября, в этот день в Хабаровске прогнозируется минус 20 градусов), а "Анжи" – с "Ростовом".

Чемпионат России

Премьер-лига

"Анжи" (Махачкала) – "Локомотив" (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Ал.Миранчук, 43 (0:1).

"Анжи": Лория, Яковлев (Армаш, 88), Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко, Бакаев, Тетрашвили (Кацаев, 63), Гулиев, Хубулов (Эльмурзаев, 74), Прудников.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), В.Денисов, Фернандеш, И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Рыбус (Баринов, 58), Ант.Миранчук (Лысов, 90+1).

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Демешко (Химки), Данченко (Уфа).

19 ноября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Турнирная таблица чемпионата России