Гол Алексея Миранчука принес "Локо" победу над "СКА-Хабаровск"

В матче 4-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле одолел "СКА-Хабаровск" – 1:0. Единственный гол прямым ударом со штрафного забил Алексей Миранчук. Для железнодорожников эта победа стала четвертой кряду, и они единолично возглавили турнирную таблицу. Хабаровчане с нулем очков идут на 15-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Локомотив" (Москва) – "СКА-Хабаровск" – 1:0 (0:0)

Гол: Ал.Миранчук, 75 - штрафной.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Баринов (Ант.Миранчук, 39), Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Тарасов (Коломейцев, 70), Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Ротенберг, 90+2).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Тишкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Баляйкин, Габулов (Р.Корян, 79), Дедечко (Калинский, 81), Наваловский, Кобялко (Маркович, 68).

Предупреждения: Димидко, 49. Баляйкин, 61.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).

5 августа. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"