21:50 5 августа | Футбол — РФПЛ

Гол Алексея Миранчука принес "Локо" победу над "СКА-Хабаровск"

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "СКА-Хабаровск" - 1:0. Столичная команда продлила победную серию. Фото Твиттер РФПЛ
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "СКА-Хабаровск" - 1:0. Столичная команда продлила победную серию. Фото Твиттер РФПЛ
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В матче 4-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле одолел "СКА-Хабаровск" – 1:0. Единственный гол прямым ударом со штрафного забил Алексей Миранчук. Для железнодорожников эта победа стала четвертой кряду, и они единолично возглавили турнирную таблицу. Хабаровчане с нулем очков идут на 15-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Локомотив" (Москва) – "СКА-Хабаровск" – 1:0 (0:0)

Гол: Ал.Миранчук, 75 - штрафной.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Баринов (Ант.Миранчук, 39), Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Тарасов (Коломейцев, 70), Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Ротенберг, 90+2).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Тишкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Баляйкин, Габулов (Р.Корян, 79), Дедечко (Калинский, 81), Наваловский, Кобялко (Маркович, 68).

Предупреждения: Димидко, 49. Баляйкин, 61.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).

5 августа. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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NF

И еще подумалось: как же Филатова не хватает. Вот тогда бы паровоз завелся на всю катушку, как он умел в первой половине нулевых...

00:11 6 августа

zoostation

Легко, красиво на классе разгромили неизвестную мне до этого сезона команду. Настоящие лидеры чемпионата!

23:23 5 августа

Pele Pelevich

NF________Согласен. Но, если Палыч в итоге возьмет медали ЧР - это будет заслуга геркусов, мещеряковых и прочего сброда.

22:12 5 августа

devoted

Механизм будет давать сбой, согласен. Но коллектив боеспособный вырисовывается. Под Фернандешем играют два дуболома(Тарасов и Денисов), что снимает проблему игры Фернандеша в защите, и развязывает португальцы руки в атаке. Посмотрим, что будет с физикой у того же старичка Денисова в середине/конце сезона, и ЛЕ еще...силенок на все не хватит.

22:08 5 августа

Andrei777777

Это не надолго . Скоро паровоз начнет буксовать .

21:58 5 августа

NF

Наглым Геркусу и РЖД, которые поставили перед Семиным условия в духе "шаг влево, шаг вправо" без всякого усиления, молиться нужно на того, кто из весьма среднего состава выжимает все что может. Мало осталось у нас тренеров, которые в любые времена достойны уважения. А нынешние "высокоэффективные менеджеры" их в хвост и в гриву. Не знаю, насколько запала у "Локомотива" хватит, учитывая ЛЕ, но Семину удачи...

21:51 5 августа