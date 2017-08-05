Гол Алексея Миранчука принес "Локо" победу над "СКА-Хабаровск"

В матче 4-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле одолел "СКА-Хабаровск" – 1:0. Единственный гол прямым ударом со штрафного забил Алексей Миранчук. Для железнодорожников эта победа стала четвертой кряду, и они единолично возглавили турнирную таблицу. Хабаровчане с нулем очков идут на 15-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Локомотив" (Москва) – "СКА-Хабаровск" – 1:0 (0:0)
Гол: Ал.Миранчук, 75 - штрафной.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Баринов (Ант.Миранчук, 39), Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Тарасов (Коломейцев, 70), Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Ротенберг, 90+2).
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Тишкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Баляйкин, Габулов (Р.Корян, 79), Дедечко (Калинский, 81), Наваловский, Кобялко (Маркович, 68).
Предупреждения: Димидко, 49. Баляйкин, 61.
Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).
5 августа. Москва. Стадион "Локомотив".
Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЛокоСКА 1:0 75' Алексей Миранчук pic.twitter.com/Co8wr50Zwd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
NF
И еще подумалось: как же Филатова не хватает. Вот тогда бы паровоз завелся на всю катушку, как он умел в первой половине нулевых...
00:11 6 августа
zoostation
Легко, красиво на классе разгромили неизвестную мне до этого сезона команду. Настоящие лидеры чемпионата!
23:23 5 августа
Pele Pelevich
NF________Согласен. Но, если Палыч в итоге возьмет медали ЧР - это будет заслуга геркусов, мещеряковых и прочего сброда.
22:12 5 августа
devoted
Механизм будет давать сбой, согласен. Но коллектив боеспособный вырисовывается. Под Фернандешем играют два дуболома(Тарасов и Денисов), что снимает проблему игры Фернандеша в защите, и развязывает португальцы руки в атаке. Посмотрим, что будет с физикой у того же старичка Денисова в середине/конце сезона, и ЛЕ еще...силенок на все не хватит.
22:08 5 августа
Andrei777777
Это не надолго . Скоро паровоз начнет буксовать .
21:58 5 августа
NF
Наглым Геркусу и РЖД, которые поставили перед Семиным условия в духе "шаг влево, шаг вправо" без всякого усиления, молиться нужно на того, кто из весьма среднего состава выжимает все что может. Мало осталось у нас тренеров, которые в любые времена достойны уважения. А нынешние "высокоэффективные менеджеры" их в хвост и в гриву. Не знаю, насколько запала у "Локомотива" хватит, учитывая ЛЕ, но Семину удачи...
21:51 5 августа