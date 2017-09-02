Гнойный официально назвал Смолова ноунеймом

Рэпер Гнойный не оставил без внимания пост нападающего "Краснодара" Федора Смолова в Инстаграме. Футболист ранее использовал цитату самого рэпера из рэп-баттла с Оксимироном: "Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой".

Гнойный в своем Твиттере отреагировал на пост Смолова так: "Федя Смолов официально *** ноунейм".

Напомним, что именно имел в виду Смолов, осталось загадкой. Во время трансферного окна не раз сообщалось, что футболист может уйти из "Краснодара".

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