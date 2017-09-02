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19:17 | Футбол — РФПЛ

Гнойный официально назвал Смолова ноунеймом

Твиттер Гнойного.
Твиттер Гнойного.
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Рэпер Гнойный не оставил без внимания пост нападающего "Краснодара" Федора Смолова в Инстаграме. Футболист ранее использовал цитату самого рэпера из рэп-баттла с Оксимироном: "Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой".

Гнойный в своем Твиттере отреагировал на пост Смолова так: "Федя Смолов официально *** ноунейм". 

Напомним, что именно имел в виду Смолов, осталось загадкой. Во время трансферного окна не раз сообщалось, что футболист может уйти из "Краснодара". 

Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Паснаход

Да всё нормально. Оба ноунейма в мировом масштабе. Только Лопырёв раньше выполз в пределах страны.

20:30

serzheo

"И мы еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта.это же кошмар"

20:27

rusfed 2.0

Страна достойна своих героев

20:15

Паснаход

Гарик "внук Наташи" Попов, только себя, по аналогии.

20:14

Гарик "внук Наташи" Попов

Товарищи СЭмодеры,вот вы тут пиарите непотребного парня с непотребной кликухой. А можно я так же тут некоторых буду называть? Без бана,канешна.

20:08

crazysun78

СЭ уже как рентв, - загадки, сплошные загадки... смолов, дзюба, кокорин, нелепый взмах конечности - и уже загадка... и никаких намеков на отгадки... или рэп отгадка? или рэп отстой?... вот загадка... )

19:50

Norge

Дешёвая реклама какого-то "гнойного"

19:47

баламошка

Вот так вот. Кумир послал маленького фаната Федьку куда подальше) Ох уж эти боги)

19:35