Гнойный официально назвал Смолова ноунеймом

Рэпер Гнойный не оставил без внимания пост нападающего "Краснодара" Федора Смолова в Инстаграме. Футболист ранее использовал цитату самого рэпера из рэп-баттла с Оксимироном: "Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой".
Гнойный в своем Твиттере отреагировал на пост Смолова так: "Федя Смолов официально *** ноунейм".
Напомним, что именно имел в виду Смолов, осталось загадкой. Во время трансферного окна не раз сообщалось, что футболист может уйти из "Краснодара".
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа
Паснаход
Да всё нормально. Оба ноунейма в мировом масштабе. Только Лопырёв раньше выполз в пределах страны.
20:30
serzheo
"И мы еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта.это же кошмар"
20:27
rusfed 2.0
Страна достойна своих героев
20:15
Паснаход
Гарик "внук Наташи" Попов, только себя, по аналогии.
20:14
Гарик "внук Наташи" Попов
Товарищи СЭмодеры,вот вы тут пиарите непотребного парня с непотребной кликухой. А можно я так же тут некоторых буду называть? Без бана,канешна.
20:08
crazysun78
СЭ уже как рентв, - загадки, сплошные загадки... смолов, дзюба, кокорин, нелепый взмах конечности - и уже загадка... и никаких намеков на отгадки... или рэп отгадка? или рэп отстой?... вот загадка... )
19:50
Norge
Дешёвая реклама какого-то "гнойного"
19:47
баламошка
Вот так вот. Кумир послал маленького фаната Федьку куда подальше) Ох уж эти боги)
19:35