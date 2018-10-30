"Глядишь, вернется нападение и, может, тренера найдут". Новое стихотворение от Назарова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал очередное стихотворение посвященное красно-белым. Ключевой темой стала игра московского клуба в последних матчах против "Рейнджерс" (0:0) и "Рубина" (1:1), а также отсутствие главного тренера у команды.

- Мы пораженья сократили,

Отсутствию игры, назло,

"Рубин" и "Рейнджерс" отскочили,

Им просто крупно повезло.

Какие горькие мгновенья

Тех и других в столице ждут,

Глядишь, вернется нападение

И, может, тренера найдут, - написал Назаров.

Напомним, один из предыдущих постов Назарова, посвященный критике бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, вызвал скандал: защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков поставили под ним лайк и были отправлены в дубль. 22 октября Каррера был уволен, а эти футболисты вновь приступили к тренировкам с основным составом.

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