"Глядишь, вернется нападение и, может, тренера найдут". Новое стихотворение от Назарова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал очередное стихотворение посвященное красно-белым. Ключевой темой стала игра московского клуба в последних матчах против "Рейнджерс" (0:0) и "Рубина" (1:1), а также отсутствие главного тренера у команды.
- Мы пораженья сократили,
Отсутствию игры, назло,
"Рубин" и "Рейнджерс" отскочили,
Им просто крупно повезло.
Какие горькие мгновенья
Тех и других в столице ждут,
Глядишь, вернется нападение
И, может, тренера найдут, - написал Назаров.
Напомним, один из предыдущих постов Назарова, посвященный критике бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, вызвал скандал: защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков поставили под ним лайк и были отправлены в дубль. 22 октября Каррера был уволен, а эти футболисты вновь приступили к тренировкам с основным составом.