21:14 | Футбол — РПЛ

"Глядишь, вернется нападение и, может, тренера найдут". Новое стихотворение от Назарова

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Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал очередное стихотворение посвященное красно-белым. Ключевой темой стала игра московского клуба в последних матчах против "Рейнджерс" (0:0) и "Рубина" (1:1), а также отсутствие главного тренера у команды.

Мы пораженья сократили,
  Отсутствию игры, назло,
  "Рубин" и "Рейнджерс" отскочили,
   Им просто крупно повезло.
   Какие горькие мгновенья
   Тех и других в столице ждут,
   Глядишь, вернется нападение
   И, может, тренера найдут, - написал Назаров.

Напомним, один из предыдущих постов Назарова, посвященный критике бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, вызвал скандал: защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков поставили под ним лайк и были отправлены в дубль. 22 октября Каррера был уволен, а эти футболисты вновь приступили к тренировкам с основным составом.

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