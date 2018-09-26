Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и его жена Дарья при разводе вынуждены будут поделить немало совместно нажитого имущества. Как сообщает "КП", у семьи есть особняк с дизайнерским ремонтом в одном из закрытых престижных поселков в Новой Риге – как утверждается, по соседству с известным шоуменом Александром Реввой. Стоимость особняка начинается от двух миллионов долларов.

Кроме того, у супругов есть квартиры в Сокольниках и Раменках. В первом жилом комплексе цены на квартиры начинаются от 20 миллионов рублей, во втором - от 30-40. Футболист ездит на "Бентли", стоимость которого оценивается примерно в 5,5 миллиона рублей, кроме того, его видели за рулем "Порш Кайена" (3-5 миллионов).

Помимо нажитого имущества, семье также предстоит решить вопрос воспитания детей. У пары две девочки, старшей Валерии 7 лет, младшей Александре в декабре исполнится два года.