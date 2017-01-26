Глушакову понравился конструктор в виде нового стадиона "Зенита"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем твиттере опубликовал юмористическое видео на тему нового стадиона "Зенита". 29-летний россиянин написал "Надо купить" к ролику, на котором предлагается ребенку подарить конструктор новой арены в Санкт-Петербурге.

Напомним, строительство стадиона на Крестовском острове, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, началось в 2007 году, а полностью завершить его планируется к марту 2017-го.