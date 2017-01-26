Глушакову понравился конструктор в виде нового стадиона "Зенита"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем твиттере опубликовал юмористическое видео на тему нового стадиона "Зенита". 29-летний россиянин написал "Надо купить" к ролику, на котором предлагается ребенку подарить конструктор новой арены в Санкт-Петербурге.
Напомним, строительство стадиона на Крестовском острове, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, началось в 2007 году, а полностью завершить его планируется к марту 2017-го.
Надо купить!!! pic.twitter.com/vbVyab5xTD– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 26 января 2017 г.
MAXXXSPA
Глушак красавчик!! Ещё в коробку надо было положить фигурку Ивановича)) и что с этим делать!!!!)
10:00
marksan
Давно предполагал, что у Глушакова плохо с головой! Недаром с ним никто рядом в клубном автобусе сидеть боится!
14:50 26 января
Ruakiao
ненавижу_Мойшу_Каца Что-то широкоротый блондин стал очень часто шутить по любому поводу и без повода. Уже заткнул Дзюбу на этом поприще. Если это - камень в огород бомжей, не думаю, что они оценят эту шутку. Дениска видимо не знает, что народ в Питере относится к этому стадиону абсолютно индифферентно. Т.е., как к обычному российскому строящемуся объекту, на котором происходит ловкое освоение бюджетных и внебюджетных средств (типа, как на космодроме Восточный, например, или на других стройках страны). Все понимают, что этот "громадный" стадион, высосавший миллиарды рублей, в таком виде нах никому не нужен. И никто уже не смеется над этим фактом кроме юмориста-Дениски. ) Ну почему же. Я смеюсь. Нас с Дениской двое. Знаю еще пару-тройку человек, которые смеются.
13:01 26 января
shpasic
интересно, как это Глушаков собирается купить стадион стоимостью в миллиард долларов?
12:02 26 января
ненавижу_Мойшу_Каца
Что-то широкоротый блондин стал очень часто шутить по любому поводу и без повода. Уже заткнул Дзюбу на этом поприще. Если это - камень в огород бомжей, не думаю, что они оценят эту шутку. Дениска видимо не знает, что народ в Питере относится к этому стадиону абсолютно индифферентно. Т.е., как к обычному российскому строящемуся объекту, на котором происходит ловкое освоение бюджетных и внебюджетных средств (типа, как на космодроме Восточный, например, или на других стройках страны). Все понимают, что этот "громадный" стадион, высосавший миллиарды рублей, в таком виде нах никому не нужен. И никто уже не смеется над этим фактом кроме юмориста-Дениски. )
12:00 26 января
Алый Дракон
Прикол ))) Знатный троллинг авторов мульта )))) Чем ответит "Зенит"?))...
11:52 26 января
sergey.v1968
я бы себе прикупил, если бы выпустил кто
11:04 26 января
sakusda
огонь!!! Надо подарок сделать на день строителя питерским подрядчикам стадиона
10:42 26 января