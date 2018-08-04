В перерыве матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову наложили швы. Как сообщает пресс-служба клуба, у него ушибленная рана головы.
Напомним, Глушаков на 28-й минуте матча столкнулся с партнером по команде, нападающим Зе Луишем в своей штрафной площади и рассек голову.
После оказания помощи Глушаков надел специальный шлем - в похожем много лет выступает чешский вратарь "Арсенала" Петр Чех.
При этом на второй тайм хавбек вышел без головного убора, за который его успели назвать танкистом или регбистом.
В перерыве Денису @DGlushakov8 Глушакову наложили швы. У него ушибленная рана головы. 😱#ЛокомотивСпартак - 0:0– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 августа 2018 г.