Глушаков забивает за СКА. Видео

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме выложил видео, посвященное своему выступлению за СКА из Ростова-на-Дону. По словам капитана красно-белых, тогда команда рвалась в первую лигу, и он многим обязан своим партнерам.

"2006 г. Ростов-на-Дону. СКА. Рвемся в первую лигу 💪 💪 💪 Если бы не то время, и не старшие товарищи Гришин А.С.,😄 Коля Ширшов, А.Федьков и др. я не знаю где был бы сейчас. Помню, один раз Феде между ног два раза проверил на тренировке и чуть не закончил карьеру, спасибо Андрееву С.В., что вовремя закончил тренировку:) Старое поколение меня поймет, как было и как сейчас! Много историй можно вспомнить!", - подписал видео Глушаков.