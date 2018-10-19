Глушаков забил за молодежку "Спартака" на первой минуте и помог разгромить "Арсенал"

"Спартак" разгромил "Арсенал" в первенстве молодежных команд премьер-лиги - 4:0. Счет уже на первой минуте открыл бывший хавбек сборной России Денис Глушаков. Он был переведен из основной команды в молодежную решением тренера 18 октября, игра стала для него четвертой в составе дублеров, в трех предыдущих он не смог отличиться.

Отметим, что сегодня в Никулинском районном суде Москвы сегодня пройдет заседание по бракоразводному делу Глушакова и его жены Дарьи.

"Спартак" благодаря победе вышел на второе место в первенстве молодежек. Красно-белых на три очка опережает ЦСКА, который при этом провел на матч больше.

В другой встрече первенства "Оренбург" победил "Енисей".

Чемпионат России

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Молодежные команды

11-й тур

"Спартак" (Москва) - "Арсенал" (Тула) - 4:0 (2:0)

Голы: Глушаков, 1 (1:0). Прошляков, 45+1 (2:0). Мазуров, 64 (3:0). Фольмер, 74 (4:0).

"Оренбург" - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (1:0)

Гол: Галаджан, 8.