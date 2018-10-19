Глушаков забил за молодежку "Спартака" на первой минуте и помог разгромить "Арсенал"

"Спартак" разгромил "Арсенал" в первенстве молодежных команд премьер-лиги - 4:0. Счет уже на первой минуте открыл бывший хавбек сборной России Денис Глушаков. Он был переведен из основной команды в молодежную решением тренера 18 октября, игра стала для него четвертой в составе дублеров, в трех предыдущих он не смог отличиться.
Отметим, что сегодня в Никулинском районном суде Москвы сегодня пройдет заседание по бракоразводному делу Глушакова и его жены Дарьи.
"Спартак" благодаря победе вышел на второе место в первенстве молодежек. Красно-белых на три очка опережает ЦСКА, который при этом провел на матч больше.
В другой встрече первенства "Оренбург" победил "Енисей".
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
11-й тур
"Спартак" (Москва) - "Арсенал" (Тула) - 4:0 (2:0)
Голы: Глушаков, 1 (1:0). Прошляков, 45+1 (2:0). Мазуров, 64 (3:0). Фольмер, 74 (4:0).
"Оренбург" - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (1:0)
Гол: Галаджан, 8.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/