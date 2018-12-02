Глушаков забил. Трибуны освистали его хейтеров

Капитан "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива". Часть фанатской трибуны встретила гол полузащитника кричалкой " Глушак – Иуда!" и призывом уйти из клуба. Остальные болельщики поддержали хавбека, отреагировав на "заряд" свистом.

Спустя минуту эта же группа болельщиков попыталась скандировать: "Вся Россия, вся Москва ненавядят Глушака!" – болельщики, собравшиеся на трибунах "Открытие Арены", освистали и эту кричалку. (Андрей Михайлов)

"Спартак" – "Локомотив": чемпионат России, онлайн-трансляция, 2 декабря, начало – в 19.00 (мск).