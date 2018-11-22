Глушаков выложил необычное фото в Инстаграме. Что бы это значило

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в Сториз своего Инстаграма поделился фотографией с тренировки красно-белых. На ней игроки улыбаются и позируют фотографу.

Интересно, что футболист с помощью функции рисования изобразил красно-белые цвета над и под снимком.

Напомним, что Глушаков был переведен в дубль бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой за лайк сообщения с критикой специалиста. После увольнения Карреры исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо вернул хавбека в основу.

Болельщики москвичей негативно встретили возвращение Глушакова в основной состав, освистывали и оскорбляли его по ходу домашних матчей - с "Анжи" в Кубке (1:0) и в 13-м туре РПЛ с "Уралом" (1:2).

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