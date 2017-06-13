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Глушаков встретился с Овечкиным и Фридзоном


Полузащитник сборной России и "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал фотографию с одноклубником Дмитрием Комбаровым, защитником баскетбольного ЦСКА Виталием Фридзоном и форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным.

– В выходной заехали в гости! – написал Глушаков.

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