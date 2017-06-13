Глушаков встретился с Овечкиным и Фридзоном

Полузащитник сборной России и "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал фотографию с одноклубником Дмитрием Комбаровым, защитником баскетбольного ЦСКА Виталием Фридзоном и форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным.
– В выходной заехали в гости! – написал Глушаков.
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- Дмитрий Комбаров
- Денис Глушаков
- Александр Овечкин
- ЦСКА (Баскетбол)
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- Виталий Фридзон
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