10:42 | Футбол — РПЛ

Глушаков вслед за Дзагоевым и Дзюбой стал голосом навигатора


"Спартак" в Твиттере сообщил о том, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков стал официальным голосом сервиса для автомобилистов Яндекс.Навигатор. Ранее пользователи получили возможность установить "озвучку" от полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, а в начале августа - от форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Глушаков подскажет дорогу! Красно-белые, с 3 сентября вы сможете ездить на автомобиле, используя "Яндекс.Навигатор" с голосом спартаковского полузащитника Дениса Глушакова. Будьте аккуратны на дорогах. А путь вам подскажет наш капитан", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Пользователи получат возможность загрузить голос Глушакова с 3 сентября.

Дзагоев вслед за Дзюбой стал голосом навигатора //

Артем Дзюба - в "Яндекс.Навигаторе" //

"Ребята! Ребятулечки! Я белый и пушистый!" Дзюба стал голосом навигатора //
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