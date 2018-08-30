Глушаков вслед за Дзагоевым и Дзюбой стал голосом навигатора

"Спартак" в Твиттере сообщил о том, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков стал официальным голосом сервиса для автомобилистов Яндекс.Навигатор. Ранее пользователи получили возможность установить "озвучку" от полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, а в начале августа - от форварда "Зенита" Артема Дзюбы.



"Глушаков подскажет дорогу! Красно-белые, с 3 сентября вы сможете ездить на автомобиле, используя "Яндекс.Навигатор" с голосом спартаковского полузащитника Дениса Глушакова. Будьте аккуратны на дорогах. А путь вам подскажет наш капитан", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".



Пользователи получат возможность загрузить голос Глушакова с 3 сентября.

🔥🔥🔥 Глушаков подскажет дорогу!



Красно-белые, с 3 сентября вы сможете ездить на автомобиле, используя "Яндекс.Навигатор" с голосом спартаковского полузащитника Дениса @DGlushakov8 Глушакова.



Будьте аккуратны на дорогах. А путь вам подскажет наш капитан! 🔴⚪️😉 pic.twitter.com/fJwJOjE0zK – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 августа 2018 г.

Дзагоев вслед за Дзюбой стал голосом навигатора //

Артем Дзюба - в "Яндекс.Навигаторе" //

"Ребята! Ребятулечки! Я белый и пушистый!" Дзюба стал голосом навигатора //

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