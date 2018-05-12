Глушаков - вне общей группы "Спартака"

"Спартак" накануне матча 30-го тура премьер-лиги против "Динамо" проводит тренировку на базе в Тарасовке, которая частично открыта для журналистов. Вне общей группы по-прежнему остается хавбек Денис Глушаков - его нет на поле. У россиянина повреждено колено.
Нет в Тарасовке и Александра Селихова, который повредил ахилл на вчерашней тренировке, ему предстоит перенести операцию. Тем временем форвард Зе Луиш восстановился и работает наравне со всеми.
Вышли на тренировку сербский защитник Никола Максимович, пропустивший прошлый матч с "Ростовом" из-за мышечной травмы, а также Георгий Джикия. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет в Москве на "Открытие Арене" 13 мая, начало - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Ранее было объявлено, что красно-белые продали все билеты на встречу.
- Ростов
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Георгий Джикия
- Никола Максимович
Revelator78
Глушакова вернуть в Ростов! Или отдать в аренду в Спартак-2, там для Сакалы подносчик снарядов нужен. И Комбарова в оборону - ух тогда какой силой станет Спам-2
17:19
Prometheus1983
Пусть Глушакова Зенит покупает!
16:55
199
Послать на три буквы пищевик и вернуться на родину в город-герой Ростов.
16:55
приморец1988
Если Каррера не уйдет никуда конечно...
16:41
приморец1988
Глушаков считай продан
16:41
HerculesKolya
Вот и Джикия уже потренировался
16:39
эстонский армеец
"Доотмечался чемпионство"!)
16:33
delacrua
главное теперь не обосраться при полном стадионе.
16:25