16:18 | Футбол — РФПЛ

Глушаков - вне общей группы "Спартака"

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"Спартак" накануне матча 30-го тура премьер-лиги против "Динамо" проводит тренировку на базе в Тарасовке, которая частично открыта для журналистов. Вне общей группы по-прежнему остается хавбек Денис Глушаков - его нет на поле. У россиянина повреждено колено. 

Нет в Тарасовке и Александра Селихова, который повредил ахилл на вчерашней тренировке, ему предстоит перенести операцию. Тем временем форвард Зе Луиш восстановился и работает наравне со всеми. 

Вышли на тренировку сербский защитник Никола Максимович, пропустивший прошлый матч с "Ростовом" из-за мышечной травмы, а также Георгий Джикия. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет в Москве на "Открытие Арене" 13 мая, начало - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Ранее было объявлено, что красно-белые продали все билеты на встречу.

Открытая тренировка "Спартака". Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Revelator78

Глушакова вернуть в Ростов! Или отдать в аренду в Спартак-2, там для Сакалы подносчик снарядов нужен. И Комбарова в оборону - ух тогда какой силой станет Спам-2

17:19

Prometheus1983

Пусть Глушакова Зенит покупает!

16:55

199

Послать на три буквы пищевик и вернуться на родину в город-герой Ростов.

16:55

приморец1988

Если Каррера не уйдет никуда конечно...

16:41

приморец1988

Глушаков считай продан

16:41

HerculesKolya

Вот и Джикия уже потренировался

16:39

эстонский армеец

"Доотмечался чемпионство"!)

16:33

delacrua

главное теперь не обосраться при полном стадионе.

16:25

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