Глушаков в честь дня рождения подарил болельщику "Спартака" футболку

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков через Инстаграм поздравил юного болельщика с днем рождения. Мальчик регулярно посещает матчи красно-белых и является персональным поклонником капитана красно-белых. На матче 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) у фаната был такой плакат: "Денис, ты мой кумир. У меня сегодня день рождения. Подари, пожалуйста, футболку".

- С днем рождения, дружище! Продолжай болеть за "Спартак", а мы будем продолжать радовать тебя!

К сожалению, физически не могу подарить футболки всем нашим болельщикам, но рад, что вчера одному юному болельщику все же удалось передать мини-подарок. Еще раз всех с победой, - написал Глушаков, прикрепив фотографии мальчика.