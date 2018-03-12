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Глушаков в честь дня рождения подарил болельщику "Спартака" футболку

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков через Инстаграм поздравил юного болельщика с днем рождения. Мальчик регулярно посещает матчи красно-белых и является персональным поклонником капитана красно-белых. На матче 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) у фаната был такой плакат: "Денис, ты мой кумир. У меня сегодня день рождения. Подари, пожалуйста, футболку". 

С днем рождения, дружище! Продолжай болеть за "Спартак", а мы будем продолжать радовать тебя! 
К сожалению, физически не могу подарить футболки всем нашим болельщикам, но рад, что вчера одному юному болельщику все же удалось передать мини-подарок. Еще раз всех с победой, - написал Глушаков, прикрепив фотографии мальчика.

 

С днем рождения, дружище! Продолжай болеть за Спартак, а мы будем продолжать радовать тебя! К сожалению, физически не могу подарить футболки всем нашим болельщикам, но рад, что вчера одному юному болельщику все же удалось передать мини-подарок. Еще раз всех с победой! #спартак #москва #россия #победа #стадионспартак #лучшие #болельщики #открытиеарена #лучший #стадион#страны #spartak #moscow #russia #repost #команда #глушаков #репост #футбол #рфпл #рф

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Мар 12, 2018 в 2:48 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Molochnik1972

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