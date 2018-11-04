Глушаков ушел в раздевалку под оскорбления болельщиков

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков за несколько минут до конца первого тайма матча 13-го тура РПЛ с "Уралом" покинул скамейку запасных московской команды и ушел в раздевалку.

Глушакова не было среди тех, кто разминался в углу поля по ходу первого тайма. За десять минут до перерыва, когда с фан-сектора доносилось: "Глушаков – Иуда, *** (уходи) отсюда", капитан скрылся в раздевалке. По ходу тайма болельщики всячески оскорбляли футболиста. (Александр Рогулев)​

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