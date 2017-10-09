Глушаков участвовал в тренировке "Спартака" с небольшими ограничениями

"Спартак" провел очередную тренировку в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает официальный сайт красно-белых. С самого начала занимались Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович и Константин Щербаков. Спустя час к занятию на газоне приступили Фернанду, Артем Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Луиз Адриану и Педро Роша.

Отмечается, что полузащитник Денис Глушаков также участвовал в тренировке, но с небольшими ограничениями. Роман Зобнин, Квинси Промес и Зе Луиш работали по индивидуальной программе.

Вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев продолжают процесс лечения. Хавбек Джано Ананидзе вернулся в расположение "Спартака" из сборной Грузии и продолжает курс восстановления.

Матч "Ахмат" – "Спартак" пройдет 13 октября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.