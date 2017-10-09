Глушаков участвовал в тренировке "Спартака" с небольшими ограничениями

"Спартак" провел очередную тренировку в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает официальный сайт красно-белых. С самого начала занимались Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович и Константин Щербаков. Спустя час к занятию на газоне приступили Фернанду, Артем Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Луиз Адриану и Педро Роша.
Отмечается, что полузащитник Денис Глушаков также участвовал в тренировке, но с небольшими ограничениями. Роман Зобнин, Квинси Промес и Зе Луиш работали по индивидуальной программе.
Вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев продолжают процесс лечения. Хавбек Джано Ананидзе вернулся в расположение "Спартака" из сборной Грузии и продолжает курс восстановления.
Матч "Ахмат" – "Спартак" пройдет 13 октября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-10-09-spartak_gotovitsya_k_matchu_s_akhmatom/
- Ахмат (футбол)
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Фернанду Мейра
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Андрей Ещенко
- Артем Самсонов
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Денис Давыдов (футбол)
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Лоренсо Мельгарехо
- Константин Щербаков
- Георгий Тигиев
- Марко Петкович
- Педро Роша